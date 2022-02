Las ventas en enero aumentaron un 35% 

El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata realizó un nuevo relevamiento sobre la actividad en comercios minoristas en el mes de enero que arrojó "un notorio aumento en las ventas".

Si se compara con igual periodo de 2021, este verano, las ventas ascendieron 35% promedio, en un contexto actual de una temporada con una alta afluencia turística a la ciudad, comparada con la temporada estival anterior donde por las condiciones sanitarias el movimiento turístico había sido menor.

En este sentido, la mayoría de los comerciantes encuestados destacó que, si bien aumentaron las cantidades en unidades vendidas, las mismas fueron de menor valor que otros años.

Blas Taladrid, presidente de la Ucip indicó que la mayor afluencia turística de esta temporada impulsó un aumento de ventas en unidades y consecuentemente una mayor facturación. Si recordamos que en la temporada anterior, donde aún no existía la vacunación, el desplazamiento turístico en la país y la afluencia a nuestra ciudad fue mucho menor, por lo que aún con cancelaciones de último momento por la aparición de la variante Ómicron, y las altas temperaturas de la primer quincena donde la gente estaba hasta más tarde en las playas y esto perjudicaba al consumo en centros comerciales, las ventas de enero fueron buenas o muy buenas para la mayoría de los comerciantes”, dijo.

El informe destaca que, si bien las expectativas previas para el mes de enero eran altas, el balance ha sido positivo para la mayoría de los comerciantes, con un 52,6% que expresó haber cumplido sus expectativas, mientras que un 7,1% las vio superadas, y el 40,3% restante dijo no haberlas alcanzado.

Del estudio se desprende que al comparar no hubo grandes oscilaciones para aquellos Centros Comerciales a Cielo Abierto que no dependen estrictamente del turismo, tales como: Alberti, 12 de octubre, San Juan, y Talcahuano, aunque se notó un incremento en unidades vendidas de más del 50% para centros comerciales como Güemes, Playa Grande, Sierra de los Padres y algunas zonas de Microcentro. No obstante, los comercios de estas zonas esperaban aumentos aún mayores.

El universo de los entrevistados se conformó por los siguientes rubros distribuidos en los 12 Centros Comerciales a Cielo Abierto del partido de General Pueyrredon, entre los cuales se incluyen; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, ferreterías, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; ópticas, textil blanco y ropa de cama, mueblerías y colchonerías, entre otros. Destacando que se realizó en rubros caracterizados como “no esenciales” en la pandemia, lo que excluye a los rubros alimenticios, gastronómicos y vinculados directamente con el turismo como hotelería y balnearios.