Quién era Romina Gilardi, la mujer asesinada por $50 en un almacén de Nuevo Golf

“Estamos sorprendidos por la violencia del crimen pero no tanto, porque en el barrio hay muchos hechos de violencia. Y esto dejó a toda nuestra familia destrozada”. Así comenzó su relato a 0223, Silvia, la tía de Romina Gilardi, la mujer de 34 años que en la madrugada del sábado fue asesinada tras una balacera a un almacén del sur de Mar del Plata, por un faltante de 50 pesos.

Toda homicidio carece de humanidad pero este no tiene explicación: este sábado a la madrugada un hombre y una mujer -que aún se encuentran prófugos- fueron a comprar un vino espumante y una gaseosa a un comercio de calle 71 entre Cerrito y José Martí y debido a un faltante de 50 pesos, discutieron con el almacenero -padre de la víctima- y prometieron venganza. A los pocos minutos, desde un automóvil realizaron una balacera que hirió de muerte a Romina y dejó a un hombre herido.

“Ella vivía enfrente, en diagonal al negocio y se cruzó porque escuchó la discusión y la pelea que tuvo su hermana con esa chica, donde aparentemente se agarraron de los pelos. Ella no atendía el local. Y se quedó ahí y rato, hasta que vinieron estas personas y comenzaron a disparar”, contó Silvia, aún conmocionada por el crimen.

La mujer, reconoció que el negocio de su cuñado funciona hasta altas horas de la noche en una zona “peligrosa” de la ciudad aunque advirtió que "nunca" sucedió un hecho de extrema violencia. “Por ahí había alguna discusión como en cualquier negocio pero nunca así, de pelearse con armas. El negocio por ahí puede fiar a gente del barrio pero no a todos. No entendemos porque hicieron algo así. Somos gente laburadora”, expresó.

“Silvia tenía 3 hijas de 9, 14 y 17 años y una nietita de 1 año que estaba criando. Ella trabajaba de envasadora de pescado y era único sostén de toda la familia. Todo esto nos indigna y nos entristece, no podemos encontrar las palabras. No queremos que Romina sea un número más de la violencia. Confiamos en la justicia divina pero también queremos que haya una justicia terrenal y se encuentre a los culpables”.

Dolor en las redes sociales por la muerte de Romina

La sorpresiva partida de la joven encontró mensajes desoladores y de mucha tristeza en las redes sociales, que no encontraban explicación por su muerte. “Escribo esto con lágrimas en mis ojos y una angustia insoportable y con mucho enojo con bronca dolor e impotencia porque vos que luchaste por tus hijas, siempre le dabas lo mejor nunca les faltó nada. Vos que te pusiste al hombro y nunca abandonaste a tu hija y tu nieta. Cuánto te voy a extrañar y te doy gracias por está hermosa amistad que me diste te voy a recordar así como fuiste loca alegre y divertida... te voy extrañar amiga”, escribió Any López en Facebook.

Celeste, otra de sus amigas y que posteó otro de los tantos mensajes que se replicaban en las redes, despedía a Romina. “Tan buena persona, tan buena madre... te voy a recordar toda la vida amiga mía... el dolor que tengo no se me quita mas”.