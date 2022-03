Elma y Geoffrey, y un abrazo que esperó 40 años

A casi 40 años del inicio del conflicto armado entre Gran Bretaña y Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas, Elma Pelozo pudo conocer y conversar con Geoffrey Cardozo, el exoficial británico que se ocupó de dar sepultura con honores religiosos a su hijo, el soldado correntino Gabino Ruiz Díaz, caído en la guerra de 1982. Se trataba de un sueño que la mujer quería concretar ya que el militar inglés se ocupó de buscar a su hijo caído en el campo de batalla e inhumarlo en el Cementerio de Darwin junto a sus pertenencias para facilitar su identificación.

Del encuentro en la localidad correntina de Colonia Pando y que se produjo luego de un largo viaje nocturno en el más absoluto secreto, participaron además de Cardozo el veterano Julio Aro y el realizador audiovisual Miguel Monforte, presidente y secretario de la Fundación No me olvides, respectivamente.

La visita había sido planificada en un viaje anterior al país que había hecho Cardozo, pero no pudo materializarse porque tanto él como la delegación que lo acompañaba sufrieron varias amenazas, situación que repudiada por la propia Elma Pelozo. “Nunca dudé que Geoffrey tenía que llegar a mi casa, porque yo recibo a todos lo que quieren venir, soy una mamá malvinera y muchos me quieren conocer, y a todos les doy la oportunidad. Y Geoffrey aquella vez quiso conocerme, y por culpa de una maleducada que originó ese problema, Geoffrey no pudo llegar”, lamentó en referencia al grave hecho en el cual se vio involucrado un grupo de veteranos de guerra locales, que cortaron armados las rutas de acceso a la casa de Elma para impedir el ingreso del militar británico.

“No tengo palabras para expresar mi agradecimiento para este señor que hizo tanto por nuestros chicos, a los forenses que hicieron un gran trabajo, y a los miembros de la Fundación No me olvides por su trabajo”, aseguró la mujer.

Por su parte, Geoffrey Cardozo también se mostró conmovido por el encuentro con la mamá del soldado caído en Malvinas. “Yo no imaginé, cuando tuve en mis brazos a Gabino antes de inhumarlo, que un día iba a encontrarme con su madre, y cuando con mi mano tomó la mano de esta mamá argentina siento algo muy especial, porque he perdido a mi propia madre hace 10 años. Siento una felicidad tranquila y profunda de tener a este personaje en mi corazón para siempre", contó.