Sede propia para los veteranos de Malvinas: empieza a construirse un sueño en Mar Chiquita

Obreros en Santa Clara del Mar durante los primeros trabajos para construir la sede destinada a los excombatientes de Malvinas.

La construcción de la sede propia de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Malvinas de Mar Chiquita ya comenzó en Santa Clara del Mar, en un trabajo conjunto de la municipalidad de Mar Chiquita con la provincia de Buenos Aires y la institución local. Se trata de un proyecto largamente anhelado por la comunidad y los excombatientes locales.

En este sentido, el intendente Walter Wischnivetzky celebró el inicio de los trabajos y remarcó que la sede propia para los veteranos “es un sueño que empezamos a construir entre todos”. “La sede será un símbolo de reconocimiento y un lugar de encuentro para mantener viva la memoria de nuestros héroes”, enfatizó.

El nuevo espacio se desarrolla en terrenos donados por la municipalidad de Mar Chiquita, en calle Trouville y Baden Baden. Cuenta además con financiamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

La obra, que se ejecutará con tecnología steel frame para acelerar los plazos, incluirá un salón de usos múltiples, un espacio museístico y áreas para charlas educativas, con la idea de reforzar la transmisión de la memoria histórica a nuevas generaciones.

Las gestiones ante el municipio y el gobierno bonaerense las encabezó Guillermo Magistralli, presidente de la asociación civil y veterano de guerra. El excombatiente aseguró que hace más de 15 años que buscan un lugar propio.

El proyecto se enmarca en una serie de acciones para homenajear y reconocer a los veteranos de la guerra de Malvinas, además de reafirmar el compromiso institucional con quienes defendieron la soberanía argentina.