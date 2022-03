El gobierno de Montenegro calificó de “incomprensible” el paro nocturno que impulsa un grupo de taxistas

Un gremio que nuclea a choferes de taxis anunció la medida y fue rechazada, no sólo por el gobierno, sino también por otros sectores de taxistas. Foto: archivo 0223

Luego de que un gremio de taxistas anunciara la paralización del servicio durante el horario nocturno como parte de un plan de lucha en rechazo a la obligación de instalar GPS en los autos, desde el gobierno municipal lamentaron la postura de los choferes del volante y los acusaron de perjudicar a los usuarios.

El encargado de dar a conocer la posición del Ejecutivo fue el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, para quien resulta “incomprensible que este sector de los taxistas de Mar del Plata decida afectar aún más el servicio”. “Hemos atravesado durante el segundo semestre del año pasado una falta de servicio nocturno, nos sentábamos a conversar con las cámaras y los representantes de taxistas para encontrar alguna solución; dictamos cursos de capacitación porque decían que faltaban choferes y se decidió implementar lo que la ordenanza ya prevé, que es la colocación de un GPS dentro del vehículo y una experiencia piloto de turnos rotativos durante enero, febrero y marzo”, enumeró este lunes el funcionario en declaraciones a 0223.

En ese sentido, subrayó que “el GPS tiene dos características fundamentales” y apuntó: “Primero, es un botón antipánico que el taxista puede presionar en el momento en el que cree que está llevando un viaje que puede llegar a tener alguna consecuencia dañina para sí mismo o para los pasajeros. Nos ayuda a prevenir delitos y, por otro lado, es una herramienta de control para poder saber dónde están los taxis durante las 24 horas, igual que tenemos en el transporte público de pasajeros”.

“A través de una resolución de la Secretaría de Gobierno, se establecieron características técnicas del servicio, que lo compren en donde quieran y lo instalen en el taxi. Solamente deben asociarlo en el COM, algo muy simple. Hoy en el mercado se consiguen por valores que van de los 5 a los 7 mil pesos y se sostienen con un paquete de datos de entre 300 y 400 pesos por mes. Nos sorprendió mucho que haya un grupo de taxistas que no desean tener el GPS, para nosotros es como decirle 'no' a la energía eléctrica o al celular”, dijo.

A su vez, Bonifatti hizo hincapié en que “durante el verano se intentó llevar adelante un servicio que mejoró bastante y por ese motivo no hemos tenido ninguna acción negativa para con los taxistas y ahora volvemos a ver una negativa de instalarlo, lo cual nos preocupa”. "Nuestra preocupación principal es darle un buen servicio a los marplatenses. Ahora, ¿cuál es la preocupación de estos taxistas?", deslizó.

El secretario de Gobierno municipal recordó también que el taxi, a diferencia del remís, es un servicio público y que las licencias correspondientes “las otorga y las remueve el municipio en función de sanciones cuando las cosas no están bien”. “No hay muchos antecedentes, siempre hemos tenido una relación muy buena pero no se puede hacer cualquier cosa. El taxi funciona las 24 horas, en el estudio de costos que se manda todos los años al Concejo Deliberante para modificar la tarifa, están contemplados dos choferes por cada auto. O sea, hoy vale una ficha determinado precio en función de un conjunto de gastos que son combustible, neumáticos, etcétera, y dos conductores para garantizar el servicio las 24 horas”, enfatizó.

"La preocupación central del intendente Guillermo Montenegro y de quienes integramos el gobierno es que mejore el servicio. Vuelvo a preguntar: ¿cuál es la preocupación de los taxistas que no quieren poner el GPS? ¿Cuál es la idea de afectar aún más el servicio nocturno en vez de poder dar un buen servicio a los vecinos? Es incomprensible lo que nos está pasando en estos días", sentenció.