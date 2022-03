Rojas en la apertura de sesiones: “Debemos seguir saldando deudas históricas”

En la tarde de este miércoles el intendente de Necochea, Arturo Rojas, abrió las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local con un discurso en el que ofreció un resumen de sus poco más de dos años de gestión al frente del municipio y en el que le pidió a los ediles de los diferentes bloques “tener un año de trabajo positivo, desde la diversidad y el respeto, sin mezquindades políticas”.

Luego de hacer entrega de una tarjeta con un código QR a los integrantes del cuerpo legislativo, mediante el cual podrán acceder a un informe de cada una de las áreas respecto al ejercicio del año anterior y los objetivos de cara a este 2022, el jefe comunal anunció que “la situación económica financiera del Estado Municipal continúa con una evolución favorable” y aclaró: “Si bien el nivel de endeudamiento sigue siendo elevado, se han destinado importantes recursos para su cancelación, transformándose el 2021 en el segundo año consecutivo con resultado presupuestario positivo”.

El recinto del Concejo Deliberante de Necochea, con banderas de la agrupación política creada por Rojas.

Obra pública

A continuación el mandatario remarcó que “es la primera vez que, en la totalidad del presupuesto municipal, el del área de Obras Públicas supera al de Salud” y en ese sentido resaltó: “Esto refleja la planificación estratégica de la ciudad que tenemos como Gobierno, comenzando a saldar deudas históricas de infraestructura”.

En esa línea invitó a los concejales a establecer “nuevas pautas de zonificación que nos permitan proyectar obras de infraestructura en zonas donde la ciudad desarrolla un crecimiento en forma exponencial”.

Espacio público

Al hacer un repaso por las obras ejecutadas, Rojas afirmó que en la actualidad se observa “una Necochea más limpia, ordenada, iluminada y transitable”, y puso énfasis en enumerar los trabajos de reparación en la red vial, la urbanización de barrios populares y las mejoras en espacios públicos, intervenciones “que no solo tienden a su embellecimiento, sino que representan una política de Estado, de inclusión e igualdad”.

En esa línea el intendente necochense también confirmó que se firmará próximamente el convenio con el Ministerio de Transporte por más de 400 millones de pesos para optimizar y reconvertir la playa municipal de camiones, proveyéndola de la infraestructura básica para la puesta en marcha de una futura logística de transferencia de carga.

Seguridad

Refiriéndose al tema de la seguridad, el funcionario expresó: “Si bien el principal responsable es el Gobierno provincial, estoy convencido que no tengo que mirar al costado” y en tal sentido anunció “un paquete de medidas tendientes a brindar herramientas para combatir y prevenir el delito”, tales como el pliego “que permitirá la contratación de un servicio integral de monitoreo por fibra óptica, con la instalación de una nueva sala de monitoreo con 130 nuevas cámaras y 7 lectoras de patentes, además de la ampliación de los 280 botones antipánico”. Será un “sistema de seguridad inteligente que contará con tres anillos diseñados estratégicamente para la prevención del delito”, pormenorizó Rojas al respecto.

El intendente avisó además que insistirá en la creación del Registro de Desarmaderos, resaltó el inicio de la instalación del Cuerpo de Caballería -“que, después de 50 años, hoy es una realidad”- y afirmó que continuará con las gestiones “para que Gendarmería Nacional también se instale en el distrito”.

“A ello se suman a otras diligencias que se realizan en Nación para la instalación de nueve micro estaciones barriales: son puntos ubicados en las paradas de colectivo donde el ciudadano tendrá acceso a wifi, iluminación, pago de servicios, presencia policial y monitoreo”, describió Rojas.

Infraestructura

Otro de los temas que tocó en su discurso el intendente necochense fue el de la terminal de ómnibus y su posible destino. “Hemos decidido tomar posesión del espacio y elevar al Ministerio de Transporte de Nación el proyecto de una nueva terminal que cambiará la puerta de acceso a la ciudad y donde se brindarán distintos servicios”, aseveró el mandantario.

En cuanto al turismo, Rojas recordó que la unificación de la Secretaría que atendía el tema con la de Desarrollo Productivo “tiene como objetivo la generación de empleo genuino y de calidad”, ya que “concebimos al turismo como una industria”.

Residuos

Finalmente Rojas cerró su discurso con el tema de la recolección y disposición final de residuos, un tema angustiante en Necochea desde hace años. “Por un lado, existe una deuda de un convenio por parte del estado municipal y, por otro lado, desde nuestra gestión habíamos decidido no certificar la parte del traslado y la disposición final porque entendemos que no se ha hecho como corresponde. Habrá que ver qué porcentaje corresponde reconocer, pero es condición sine qua non, antes de firmar algún convenio, que la empresa se comprometa a concretar en un plazo razonable la planta de tratamiento y separación”, avisó el mandatario.

En ese sentido el titular del Ejecutivo necochense detalló: “La empresa reclama un monto que para nosotros es absolutamente exorbitante, más de 800 millones de pesos”, por lo que “precisamos, junto a ustedes, discutir y lograr una importante quita de intereses, un plazo razonable y una forma de pago de la que el Estado municipal se pueda hacer cargo”.

Al cerrar su discurso Rojas entendió: “El distrito necesita continuar el camino del crecimiento y el desarrollo. Venía en decadencia hace mucho tiempo y aun, pese al esfuerzo y a los avances que hemos realizado, todavía falta mucho trabajo. Debemos seguir saldando deudas históricas, continuando por el camino de la gestión”, concluyó.