Gimnasia lo empató en la última en el clásico platense

Festeja Gimnasia. Que no pudo cortar la racha sin ganar, pero lo empató en la última del partido.

Gimnasia y Estudiantes igualaron 1 a 1 en el clásico platense, en un encuentro correspondiente por la séptima jornada de la Copa Liga Profesional (LPF). El “Pïncha” abrió el marcador a los 42 minutos de la primera etapa con el gol de Leonardo Godoy, mientras el “Lobo” igualó a los 50' del segundo tiempo con tanto de Eric Ramírez.

En el primer tiempo, el equipo local intentó hacer las cosas un poco mejor que su rival, con orden táctico de mitad de cancha hacia adelante, aunque se encontró con un arquero Andújar que tuvo una actuación destacada y sobria. El equipo del “Ruso” Zielinski supo leer el partido y cambiar sobre la marcha, cuando vio que el local ganó el juego por las bandas con las subidas de Carbonero por izquierda y Enrique por el sector derecho. El “Pincha”, que jugó con todo el peso de su historia a su favor, supo aprovechar la jugada clara que tuvo a su favor en ofensiva y se fue al entretiempo con el triunfo, gracias al tanto de Godoy, a los 42 minutos.

El resultado a favor le permitió al “León” manejar el partido con orden en la zona defensiva y en el mediocampo. Además, Estudiantes intentó ampliar la diferencia de contraataque. El cuidado del resultado hizo que la visita se dedicara más a defender y a cometer faltas, antes que a buscar desplegar su juego frente a un Gimnasia que intentó, pero que no pudo encontrar las herramientas para superar a un rival que atinó a aguantar el triunfo parcial. El “Pincha” confió en su “oficio” y apeló a la “historia” para quedarse con los tres puntos a su favor, aunque no advirtió que el “Lobo” iba a luchar hasta el final para, al menos, conseguir la igualdad. A los 50 minutos de la segunda etapa (en el minuto final del partido) el ingresado Eric Ramirez decretó el empate para darle cifras definitivas y equitativas a un clásico en el que no se sacaron demasiadas ventajas.

Síntesis

Gimnasia (1): Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Germán Guiffrey; Ramón Sosa, Nery Leyes, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Franco Soldano y Cristian Tarragona. DT: Néstor Gorosito

Estudiantes (1): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Fabián Noguera, Ezequiel Muñoz, Agustín Rogel y Emanuel Más; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Matías Pellegrini; Leandro Díaz y Gustavo Del Prete. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: PT 42' Godoy (E); ST 50' Ramírez (G)

Cambios: ST 0' Oscar Piris por Fratta y Eric Ramírez por Soldano (G), 7' Lautaro Sánchez por Sosa (G), 20' Manuel Castro por Pellegrini (E), 21' Benjamín Domínguez por Carbonero y Agustín Cardozo por Leyes (G) y 26' Jorge Morel por Del Prete y Bautista Kociubinski por Muñoz (E).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: "Juan Carmelo Zerillo".