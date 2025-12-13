Parece un pueblito de Italia, pero es bonaerense: el rincón oculto a pocas horas de Mar del Plata, ideal para una escapada

Parece un pueblito italiano, pero es un rincón de la provincia de Buenos Aires.

Los bonaerenses no tenemos que cruzar el océano para sentirnos en Italia. En la provincia de Buenos Aires existe un rincón escondido que parece La Toscana y es ideal para visitar en una escapada de fin de semana.

Se llama Torrepueblo y está ubicado en Benavídez, en el partido de Tigre. Tiene torres de estilo italiano y callecitas internas como el Trastevere romano para recorrer en una caminata. Si el clima acompaña, su gran patio central crea una postal muy fotografiable.

En Torrepueblo los chicos pueden correr y jugar con tranquilidad mientras los grandes pasean. Es un destino que combina turismo con gastronomía: ofrece opciones recomendados de restaurantes y cafés, para desayunar, almorzar o merendar de acuerdo al horario de la visita.

Un plan para toda la familia: la escapada a Torrepueblo

Los fines de semana en Torrepueblo se instalan pintorescas ferias de emprendedores. Los más chicos tienen un sector especial de juegos con castillos y toboganes de distintas alturas.

Un detalle no menor a la hora de elegir este destino para una escapada: la entrada es libre y gratuita, tiene estacionamiento sin cargo y se puede visitar todos los días, de 7 a 23. Para los que buscan la experiencia completa, en la zona también hay departamentos para alquilar.

Cómo llegar a Torrepueblo desde Mar del Plata

Idealmente, los marplatenses deberíamos tomar la Autovía 2 para llegar a la Ciudad de Buenos Aires y desde allí tomar la Autopista Illia o cualquier acceso hacia la Zona Norte que conecte con la Panamericana, Ramal Escobar (RN-9).

Se debe continuar camino por el ramal, hasta el kilómetro 40,5, donde está la salida hacia Benavídez y J. B. Alberdi. Una vez allí, se sigue por la colectora Este hasta llegar a la intersección con la calle Libertad, desde donde ya se puede vislumbrar Torrepueblo.

Un destino pintoresco, económico y a mano, que demuestra que las mejores escapadas siempre están más cerca de lo que creíamos.