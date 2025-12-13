Año Nuevo Chino 2026: qué animal soy y que dicé el horóscopo chino para este año

Cada persona se identifica con uno de los doce animales del zodíaco, según su año de nacimiento.

El Año Nuevo Chino volverá a renovar energías en el 2026 con la llegada del ciclo del Caballo de Fuego, asociado directamente con el movimiento, la iniciativa y los cambios transformadores basados en decisiones conscientes.

Esta celebración milenaria, guiada por el calendario lunar, es una de las fechas más importantes de la cultura oriental, pero también constituye una oportunidad para planificar proyectos y reflexionar sobre los ciclos personales y colectivos.

Cuando finalice la etapa de la Serpiente de Madera, el próximo 17 de febrero de 2026, comenzará el nuevo ciclo marcado por el dinamismo, la creatividad y la búsqueda de nuevos rumbos.

El calendario oriental propone frenar para mirar lo recorrido y anima a avanzar con decisión hacia lo que se viene.

Qué animal soy y qué dice el horóscopo chino sobre el 2026

En el horóscopo chino cada persona se identifica con uno de los doce animales del zodíaco, según su año de nacimiento. Cada ciclo propone desafíos y oportunidades distintas.

Para la Rata (Nacidos en: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):

El Caballo de Fuego trae renovación y mayor fluidez a la rata. Proyectos que estaban frenados comienzan a avanzar y aparecen oportunidades laborales más claras. El equilibrio emocional será clave para decidir con mayor libertad.

Para el Búfalo (Nacidos en: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021):

El año invita al búfalo a bajar la autoexigencia y apoyarse más en los vínculos cercanos. La estabilidad se construye desde un orden interno que fortalece decisiones y relaciones.

Para el Tigre (Nacidos en: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022):

Luego de etapas intensas, llega mayor claridad para el tigre. Se activan proyectos y decisiones importantes, acompañadas por una creatividad renovada que ayuda a definir el rumbo.

Para el Conejo (Nacidos en: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

El 2026 favorece la sanación emocional y la revisión de vínculos familiares del conejo. En el plano laboral, los avances son sostenidos y se construyen relaciones más auténticas.

Para el Dragón (Nacidos en: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):

La expansión marca el pulso del año del dragón. Se potencian el liderazgo y las decisiones importantes , con logros destacados si se mantiene el equilibrio entre ambición y bienestar personal.

Para la Serpiente (Nacidos en: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025):

Se abre una etapa de introspección y depuración para la serpiente. Es un buen momento para el estudio, el crecimiento personal y cambios permite soltar lo que ya no aporta tranquilidad.

Para el Caballo (Nacidos en: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026):

El caballo protagonista del ciclo vivirá un año de movimiento: viajes, cambios de rutina o decisiones importantes . Aumenta la vitalidad y se abren oportunidades económicas.

Para la Cabra (Nacidos en: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027):

El 2026 aporta orden y estabilidad a la cabra. Se consolidan proyectos a largo plazo y crece la confianza personal, lo que impacta positivamente en todos los ámbitos.

Para el Mono (Nacidos en: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028):

La creatividad y las ideas innovadoras estarán en primer plano en el año del mono. Surgen oportunidades inesperadas y contactos valiosos ; el desafío será mantener el enfoque.

Para el Gallo (Nacidos en: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029):

Es un año de cosecha y reconocimiento para el gallo. Los esfuerzos anteriores comienzan a dar frutos , con mayor seguridad emocional y profesional.

Para el Perro (Nacidos en: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030):

El ciclo trae alivio emocional y mayor estabilidad para el perro. Se fortalecen los recursos materiales y el aprendizaje pasa por confiar más en uno mismo.