Impactante choque en Ruta 226: "Es una de las zonas más peligrosas"

Vecinos refirieron que no es el primer siniestro en el lugar. Foto 0223.

Un accidente de tránsito se registró este sábado a la mañana cuando una camioneta colisionó contra un poste de alumbrado público en la Ruta 226 y el conductor se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía.

Según informaron fuentes oficiales, personal policial tomó conocimiento del hecho a través de un llamado al 911 y se dirigió al lugar del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de una camioneta Ford Ranger cabina simple, sin ocupantes.

Minutos después se presentó en el lugar un hombre que se identificó como hermano del conductor, quien manifestó que el chofer, un sujeto de 35 años, habría colisionado contra el poste por causas que se intentan establecer y luego se retiró del lugar aduciendo dolores físicos.

El supuesto familiar exhibió la documentación correspondiente del rodado ante el personal policial. El conductor no se encontraba en el lugar al momento del arribo de las autoridades y no se informó sobre su estado de salud.

"Es una zona peligrosa"

Los vecinos del lugar se comunicaron con 0223 para informar sobre la cantidad de siniestros en la rotonda y la falta de respeto de la señalética: "Es una zona muy peligrosa, hay choques todo el tiempo (algunos graves). La gente circula como loca, agarran la rotonda a toda velocidad y pierden el control. Un día vamos a lamentar una tragedia", advirtieron.