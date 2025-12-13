Manejaba borracho, perdió el control y terminó estrellado en medio de la Peatonal

El choque ocurrió en San Martín casi Mitre, frente a la Catedral de Mar del Plata.

Un conductor protagonizó un fuerte accidente de tránsito durante la madrugada de este viernes en el centro de Mar del Plata, luego de perder el control del vehículo que manejaba y colisionar contra un poste de alumbrado público en medio de la Peatonal.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.50 en San Martín casi Mitre, frente a la Catedral, cuando personal policial acudió al lugar tras el aviso de un siniestro vial. Al arribar, constataron que un hombre circulaba a bordo de un BMW y por motivos que se investigan terminó impactando contra un poste.

A raíz del fuerte impacto, el vehículo quedó destrozado en su parte delantera derecha y algunas autopartes del coche quedaron dispersas en el paseo peatonal.

Personal de Tránsito municipal se hizo presente en el lugar y corroboró que la documentación del rodado se encontraba en regla. No obstante, al realizar el test de alcoholemia al conductor, el mismo arrojó un resultado positivo de 1,97 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces más de lo permitido.

Ante esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes y las multas de rigor. Fuentes oficiales indicaron que el vehículo no fue secuestrado y esta mañana todavía se encontraba en el lugar, ante la vista de los curiosos y transeúntes que se sorprendieron al pasar por el lugar.

El conductor no sufrió lesiones y no fue necesaria su asistencia médica.