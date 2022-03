Concejal oficialista denuncia agresiones de taxistas por promover la llegada de Uber a Mar del Plata

La concejal Angélica González que integra la bancada de la Coalición Cívica – Ari, espacio que forma parte de la alianza de Gobierno de Juntos, denunció que recibió "agresiones" y "cartas un tanto difíciles" por parte de un grupo de taxistas en rechazo al proyecto que impulsa para promover el desembarco de Uber y otras plataformas digitales de transporte a Mar del Plata.

El proyecto que elevó González causó malestar entre los taxistas que manifestaron su férreo rechazo a la creación de un "registro municipal de prestadores de servicio de transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas digitales".

Ante esta situación, la autora del proyecto aseguró que fue amedrentada por algunos taxistas después de reflotar el debate. "He recibido agresiones, cartas un tanto difíciles", reconoció la concejal a 0223, aunque aseguró que comprende la postura de los trabajadores del volante.

Angélica González denunció que fue amedrentada por taxistas por apoyar la llegada de Uber y otras aplicaciones. Foto: 0223.

"Entiendo que esto es resistido. El cambio genera cierto temor. La idea es abrir oportunidades a un servicio y oportunidad de trabajo para otras partes de la población que quiera hacer uso del servicio", sostuvo la edil.

González planteó que, a pesar del rechazo del propio intendente Guillermo Montenegro a la propuesta, el Concejo Deliberante "debe dar las discusiones que correspondan" y, más allá de que el proyecto sea aprobado o no, exigió que el cuerpo deliberativo debe funcionar "independiente" del Ejecutivo.

Satisfacer las necesidades de los vecinos y turistas

Después de que la comisión de Movilidad Urbana solicitara distintos informes al Ejecutivo, la autora del proyecto explicó que la iniciativa busca dar respuesta a un reclamo de los turistas y a la vez cubrir la falta de taxis y remises durante la noche y la madrugada.

"Este proyecto apunta a cubrir las inquietudes de vecinos y turistas. El Ente Municipal de Turismo (Emtur) apunta a un turismo nacional e internacional de todo el año y pretende captar las futuras organizaciones de congresos, seminarios y encuentros multitudinarios. Esa población está acostumbrada al uso de Uber y otras plataformas digitales", razonó.

A su vez, González remarcó que el proyecto también pretende "blanquear lo que ya existe". "Esto ya está funcionando. Vienen los fines de semana a trabajar a acá desde Capital Federal y hacemos como que no existe. En la medida que no es regulado, no solo ofrece una competencia desleal, sino que el pasajero que lo usa no está protegido", fundamentó.

"De alguna manera sería la posibilidad de cerrar un circuito virtuoso. Estaríamos asistiendo las necesidades del ciudadano marplatense y batantense, la del turismo y por otro lado abrís oportunidades de trabajo a taxis y remises", concluyó.