Santi Maratea propuso una colecta para pagarle al FMI

Santi Maratea, el influencer famoso por realizar campañas benéficas, ofreció en tono de broma organizar una colecta entre todos los argentinos para poder pagar la deuda contraída con el Fono Monetario Internacional.

"Che para toda la gente que dice que tenemos que hacer una colecta para pagar la deuda externa, me ayudan a hacer bien la cuenta? (Solo pa joder) calcule que si cada argentino (somos 40millones) pone 20mil pesos, pagamos la deuda. Hice bien la cuenta?", se preguntó Maratea en su cuenta de Twitter, que no tardó en recibir numerosas respuestas.

Veinte mil pesos por cada argentino era el resultado que obtuvo el influencer, pero rápidamente sus seguidores lo corrigieron: "Somos 50 millones y 50 mil millones USD es el FMI, son 1000 USD per cápita: 200 lucas", le explicó un usuario.

A pesar de haberse generado el debate al respecto, Santiago Maratea dejó bien en claro que se trataba de una broma y que no está pensando en realizar una campaña con ese objetivo: "Solo hago la cuenta xq siempre alguien me lo dice y xq estoy al pedo no es que estoy pensando en pagar la deuda externa onda tampoco estoy tan loco rey", aclaró.

También se refirió a la dificultad de cada ciudadano para pagar esa suma de dinero: "Obvio que casi nadie puede, por eso hago la cuenta, para que entendamos que aunque nos juntemos todxs para sacar al país adelante, es indispensable el rol activo de un estado honesto y transparente", expresó.