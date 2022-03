Expectativa del clúster de energía tras una reunión con funcionarios y autoridades de YPF

Un barco de perforación off shore comenzaría a operar en menos de un año a 300 km de las costas marplatenses. Imagen ilustrativa.

Mientras la justicia mantiene frenada las acciones de explotación petrolera en el Mar Argentino y en medio de reclamos de un sector de vecinos que temen por la contaminación ambiental, desde el gobierno nacional - a través de la compañía estatal noruega Equinor- proyectan que en el primer trimestre del 2023 comenzarían los trabajos de perforación para buscar petróleo sobre el CAN 100, la zona que está ubicada a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, si se destraba la situación judicial.

Así lo confirmó a 0223, Marcelo Guiscardo, presidente del Clúster de Energía Mar del Plata, luego de la reunión que mantuvieron con funcionarios de YPF, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente de la Nación. “Nos mostraron el primero de los lugares que piensan perforar en los primeros tres meses del año que viene. En menos de un año vamos a tener un barco perforando frente a las costas de Mar del Plata. Es bueno que se sepa para que podamos discutir qué se va a hacer y cómo se va a hacer”, sostuvo el empresario, representante de la empresa QM.

Los referentes del Clúster de Energía se reunieron hace unos días con funcionarios de YPF, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente de la Nación.

Para Guiscardo, “la reunión fue positiva, porque hasta el momento la información que ha bajado el gobierno por la exploración off shore ha sido escueta y me parece una excelente idea de YPF y la Secretaría de Energía, empezar a repartir más información de lo que está pasando. Desde YPF nos dijeron cómo va a ser el proyecto de exploración del CAN 100, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, un área que YPF tiene hace muchísimos años y que es la más grande de las 10 áreas que se van explorar de las costas de la provincia de Buenos Aires”, precisó.

Por otra parte, el empresario sostuvo que parte del encuentro se enfocó en los trabajos que se están ejecutando desde la Secretaría de Medio Ambiente “para cumplir todos los requerimientos que están escritos sobre los procesos estén cumplidos en cuánto a la presentación de la información” y en ese marco aseguró la realización de una nueva audiencia pública.

“No sé en que fecha se hace, pero cada vez que se empieza un proceso nuevo requiere de una audiencia: ya hubo una audiencia por la exploración sísmica y ahora falta la de la perforación. Y en el caso que este pozo se requiera de la extracción de petróleo, porque no se sabe cuánto hay, requerirá otra. Si no hay petróleo, se lo sellará y lo dejarán ahí. No se producirá ningún daño”, argumentó.

Este martes, el fiscal general de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Daniel Adler, dictaminó en favor de mantener la decisión del juez Santiago Martín de suspender las tareas de prospección sísmica para la búsqueda de petróleo a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. En la decisión, se argumentó que la compañía Equinor en su informe sobre el impacto ambiental, sostuvo que "no existe época del año para la realización de la prospección que asegura que ninguna especie se verá afectada".

"En todos los escenarios alguna habrá de sufrir consecuencias", sostuvo Adler, que señaló que en la explicación de la petrolera “el uso del verbo potencial y la afirmación de la carencia de conclusiones firmes, permiten abrigar el temor de que la actividad impacte en la actividad pesquera, en particular en las especies”, agregó.

De todos modos, resta la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones luego de la apelación que realizó el Ministerio de Ambiente al fallo de Martín.