La apuñaló e intentó ahorcarla con una cortina: diez años de prisión

Un hombre que en agosto de 2020 encerró a una mujer en la casa, la apuñaló, golpeó e intentó ahorcarla con una cortina fue condenado a diez años de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3. La pena impuesta a Ignacio José Palacios vencerá el 26 de agosto de 2030 ya que está detenido en el complejo penitenciario de Batán desde el mismo día del ataque.

De acuerdo a la causa que se tramitó en la Unidad Funcional de Instrucción 1, en ese momento a cargo de Fernando Castro, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle La Pampa y Alberti cuando Palacios ahorcó y le ocasionó lesiones punzantes en zonas vitales a una mujer antes de golpearla con un objeto romo y duro.

Según la declaración que la víctima -en ese momento de 27 años- pudo dar durante su internación en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), había conocido a Palacios poco antes cuando había ido a comprar estupefacientes con una amiga. "Él me lastimó con un cuchillo..., cuando él me hizo esto estábamos los dos solos en su casa... me pegó con todo ... y cuando me hacía esto como que se calentaba, cuando me ahorcaba ...", dijo en su primera declaración.

Los policías que ingresaron a la casa tras el alerta que dio una vecina que escuchó los gritos de la víctima hallaron a la víctima tirada en el piso, cubierta de sangre y con una cortina enroscada en su cuello. “El testimonio de la víctima, apoyada por el acta de procedimiento y la pluralidad de testimonios que se recepcionaron durante la investigación, prueban el intento de homicidio, que el plan criminal se frustró por la intervención de la policía y también, que la acción del acusado se dio en un contexto de violencia de género”, sostuvo el Juez Juan Manuel Sueyro en la sentencia a la que tuvo acceso este medio.

“En ese último vale acudir a las manifestaciones de la víctima, porque a través de sus palabras representamos a Palacios apuñalando a una mujer, ahorcándola y dándole golpes mientras manifestaba excitación con lo que había. Más allá de estar ante prueba concluyente respecto de cada uno de esos extremos, el acusado no ofreció hipótesis alternativa más allá de reconocer su dependencia a las sustancias estupefacientes”, agregó.

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque consideró como atenuante la ausencia de antecedentes condenatorios.

Tras calificar a los hechos como constitutivos del delito de tentativa de Homicidio Calificado por ocurrir en un contexto de violencia de género declaró a Ignacio José Palacios como autor penalmente responsable a la pena de diez años de prisión.