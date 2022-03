Violación grupal en Palermo: "Hay prácticas sociales que les habilitan a los varones a hacer esto"

Las autoridades de la facultad de Psicología, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), llamaron este miércoles a una profunda “revisión de las masculinidades” en sociedad después de la violación que sufrió una chica de veinte años en el barrio porteño de Palermo en manos de seis jóvenes.

En el marco de la conmoción que aún genera este hecho, la vicedecana de la unidad académica, Julieta Filippi, consideró clave “poder preguntarse qué de la propia conducta, pactos y prácticas entre varones puede ser el germen y lo que amerite a que ocurran” este tipo de hechos.

“Estamos invitando a las masculinidades a preguntarse qué es lo que pasa, a invitarlos a poner límites en las prácticas naturales de las que se ríen, de las que son cómplices, y que quizás son las que tienen que ver con que seis varones universitarios, de veinte años y de buena posición socio-económica, consideren como algo posible violar entre seis a una mujer”, planteó la profesional.

En un comunicado que la facultad también difundió en las últimas horas, se hizo énfasis en que “los violadores no son monstruos, ni enfermos mentales, ni animales” sino que la problemática está dada en “la construcción que tuvo cada uno de ellos de distintas familias en las masculinidades en donde prima la violencia”.

Filippi, en una entrevista con 0223.com.ar, reconoció que “durante mucho tiempo” la psicología contribuyó con la idea de que “había algún varón o algún sujeto que por algo de su constitución psíquica se volvía violento, y una mujer que era violentada había algo que la hacia elegir perteneir de parejas que podían incorporarlas en un circulo de violencia”.

Sin embargo, este discurso fue revisado gracias al avance de los enfoques interdisciplinarios junto con la antropología y la sociología, los trabajos de autoras como Rita Segato y el auge del movimiento feminista. “Todo esto vino a poner sobre el tapete que estos son fenómenos sociales, que no es un ser individual que tiene cierta patología o que consume determinada sustancia sino que hay que practicas sociales que les enseñan a los varones a que tienen capacidad de ejercer dominio sobre las mujeres”, apuntó.

“Este problema de violencia no responde a algo del orden individual, patológico o de la esfera privada, sino que es algo que socialmente podemos abordar con leyes, políticas y prácticas”, reiteró la vicedecana de Psicología, y pidió a los varones “soltar los privilegios que les da sostener determinado pactos entre ellos mismos para poder transformar verdaderamente estas estructuras”.

Al respecto, la funcionaria universitaria señaló que “a veces hay lugares que los varones comparten entre sí donde ya hay muchos que no están de acuerdo con lo que otros dicen en voz alta”. “Esto que pasó nos tiene que invitar a poder discutir con el otro eso que yo ya estoy pensando pero que quizás no me animo a ponerlo en juego porque pierdo un lugar de privilegio en mi grupo de amigos”, sostuvo, y afirmó: “Hay que acompañar estos procesos de transformación que los movimientos de mujeres y disidencias vienen reclamando”.

De todos modos, Filippi valoró que la lucha permanente del movimiento de mujeres y disidencias permitió construir una “subjetividad en el camino” que ya produjo cambios en algunos paradigmas. “Hay algo que se está pudiendo instalar. En otros momentos uno se preguntaría si tendría que haber o no pena de muerte, y hoy por suerte ya no estamos yendo por ahí, ya no es el punitivismo el que empieza a aparecer enseguida sino que nos estamos preguntando por las conductas de educación, revisión y transformación, y hay un ir para otro lado que no es casual”, consideró.

Desde el cambio de gestión que hubo en diciembre, Psicología se convirtió en la única facultad de la Universidad de Mar del Plata en tener una Secretaría de Género, una medida que sirve como espejo del trabajo de revisión de masculinidades que impulsan las autoridades universitarias con vistas al corto, mediano y largo plazo.

“Se tienen que poder adoptar otras formas de ser varón que se alejen de estas conductas tan violentas hacia las otras y los otros; me parece que hay que generar espacios donde se puedan construir alternativas y formas diferentes de estar a las que nos proponen los mandatos de masculinidad y donde podemos reconocer y habilitar otras que ya existen y que a veces quedan un poco ocultas dentro de la masculinidad hegemónica”, concluyó la vicedecana.

El caso

Por la violación en Palermo, ya fueron detenidos Ángel Pascual Ramos, de 23 años, domicilio en Laferrere, Tomás Fabián Domínguez, 21 años, oriundo de San Miguel, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, 24 años, San Martín, Ignacio Retondo, 22 años, Vicente López, Steven Alexis Cuzzoni, de 20 años, radicado en Villa Crespo y Franco Jesús Lykan, 24 años, de Vicente López. Todos están acusados de abuso sexual agravado. La víctima, en tanto, fue trasladada al hospital Rivadavia y fue dada de alta.

Hasta el momento, los investigadores tienen acreditado que la joven llegó hasta el lugar del abuso acompañada por uno de los detenidos, es decir que tenía algún tipo de conocimiento previo con esa persona, y que se hallaba afectada en sus movimientos, posiblemente por el consumo de alguna droga, dijeron las fuentes.

La violación se llevó a cabo, durante al menos una hora, dentro de un auto estacionado, a plena luz del día, en el corazón de Palermo Soho. Una vez que vecinos advirtieron la situación e intervinieron para frenar el ataque, la chica les alcanzó a decir a los policías, a pesar de su estado de semiinconsciencia, que había sido abusada.