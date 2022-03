Feletti reconoció que la inflación de marzo será alta: “Milagros no hago”

"Milagros uno no hace”, dijo Roberto Feletti sobre la inflación.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó este jueves que la inflación de marzo será alta y defendió el trabajo de su gestión sobre los acuerdos de precios. “Milagros no hago”, afirmó.

“El índice de marzo va a dar mal. Ahí hay mucho impacto de la guerra, mucho impacto en los productos de harina. Eso va a pegar mucho y es lo que más me preocupa en alimentos”, señaló Feletti en diálogo con Radio Con Vos.

En ese sentido, el responsable de administrar los controles de precios señaló que “no bajan sólo con regulación; se pueden contener, que es lo que estamos haciendo ahora”.

“Lo nuestro es microeconómico. Es trabajar en precios y costos de las empresas, y pedir apropiaciones monopólicas. También luchar porque los precios internacionales, que hoy están muy altos, no impacten en precios internos sobre todo en insumos para alimentos como trigo, maíz y girasol”, explicó sobre el trabajo de su cartera, en medio de las subas internacionales de las materias primas registradas tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Pese a plantear este duro panorama, se manifestó optimista por la recuperación que han mostrado muchos índices económicos. “Se ha producido una baja en el desempleo y ha mejorado el consumo, aún cuando el ingreso sea bajo. Ahora, yo creo que un gobierno peronista tiene que crear la expectativa que creó siempre de una expansión de la economía con empleo y salario. Y se está a tiempo”, dijo.

Si bien dijo que tiene “buen diálogo” con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que cuenta con “mucho respaldo” del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Feletti reconoció: “Es cierto que el Estado debería tener más herramientas en términos de regulación. Ahora, la secretaría aplica todas las que tiene al alcance de la mano, es decir, desde el monitoreo diario hasta las herramientas que les dan las leyes”.

“Soy secretario de Estado, voy a aplicar las políticas que creo que tengo que tomar. Uno es un funcionario público, asume las políticas y entiende las discusiones y relación de fuerzas, un análisis que no comparto. Hay dos tipos de inflación, la monopólica y la internacional. En ese marco discutimos. Pero después milagros uno no hace”, se defendió.

“La batalla contra la inflación va a ser larga y no depende solamente de la Secretaría de Comercio Interior”, se atajó Feletti en otro tramo de la entrevista. En ese aspecto, señaló que el atesoramiento de dólares en el BCRA es una condición indispensable para bajar la inflación. “Si no se acumulan reservas en el Banco Central no se resuelve la economía, menos aún con restricciones vinculadas con cuestiones monetarias y fiscales”, concluyó Feletti.