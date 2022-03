Santi Maratea ahora le pide $100 a sus seguidores para ir en "jet privado" a Corrientes

Santiago Maratea, el influencer que se hizo famoso por sus colectas solidarias en redes, ahora le pide plata a los seguidores para poder ir en "jet privado" a Corrientes, la provincia que ayudó hace una semanas con 150 millones de pesos que recaudó para combatir los incendios históricos que afectaron a un 30% del territorio.

A través de Twitter e Instagram, el joven compartió un largo descargo con el que le explicó a sus seguidores el motivo de su nueva colecta. “Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes, y se está por enterar por primera vez que yo, cada vez que termino una colecta, paso la gorra, mi rey. A colaboración", aclaró.

“Defiendo mucho la idea de que el que ayuda no tiene por qué ser pobre. La plata en este mundo es un poder. E instalar la idea de que el bondadoso, el empático tiene que ser pobre es decir que el bondadoso y el empático no tiene tener poder. Y me lo paso por los huevos a eso”, argumentó el influencer.

“‘Ay, no, Santi, deberías ir a Corrientes a dedo’. En dos semanas dejé mi vida de lado para ayudar a Corrientes ¿y me querés mandar a dedo, hijo de puta? No, ni en primera clase te lo acepto. Jet privado... y con baño, por favor”, siguió en tono bromista aunque hablando en serio.

“Lo más importante es que el que no quiere, no pone. No es que yo digo: ‘De todo lo que colecto para las causas, me quedo con el 1% para cobrar los servicios prestados’. No, el que quiere pone, el que no quiere, no. Fin”, agregó y generó un link en una conocida plataforma de pago para que le donen un mínimo de 100 pesos. “Es un único link y te estoy cobrando 100 pe, no jodas”, instó. “Para los que ya me conocen, entienden mi flash y lo bancan, les dejo el link”, dijo.

Asimismo, Maratea dijo estar “más reflexivo” en esta colecta personal post colecta solidaria. “Siempre me pongo más arrogante. ¿Por qué me pongo así, en posturita? Porque jodo con que yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, no soy Gandhi... No me quieran hacer comer ese verso, que el que ayuda tiene que ser pobre. Creo que parte de lo revolucionario de lo que yo hago, que roza de lo solidario y la caridad, aunque yo me quiera alejar de esos conceptos, es la transparencia en todo: en toda la guita que entra, en cómo se mueve toda la guita, adónde va, qué se compra...”, reiteró.