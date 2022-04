"Mamá, curame, no me quiero morir": Ciro volvió a caer y su trasplante es cada vez más urgente

Ciro Fernández no sabe si llegará a recibir un corazón.

Ciro Fernández, el nene marplatense que espera hace tres años por un corazón, sufrió una dura recaída y por estas horas lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Garrahan de Capital Federal.

La descompensación cardiológica de la criatura de tan solo cuatro años se dio el lunes, después de asistir al jardín. "Ahora le están dando una medicación por vena para darle más fuerza a su corazón y también le pusieron unos anticoagulantes para que no se le haga una trombosis", comentó Carla, la mamá.

La mujer destacó la fuerza del chiquito y aseguró que en estos cuatro días de internación "va mejorando de a poquito". "Ayer comió pero lo que pasa también está cansado y enojado", afirmó, en declaraciones a 0223.

"Ciro también nos empieza a hacer preguntas después de tantos días. Ayer me dijo: 'mamá, yo no me quiero morir, ayudame, curame", confesó, entre lágrimas, y pidió apoyo a la comunidad: "Yo lo único que les pido a todos es que nos manden fuerzas y buena vibra".

Incertidumbre

La familia acompaña a Ciro en su lucha desde el primer momento con la campaña #UnCorazónParaCiro. Más allá de la larga espera, todavía no hay ninguna certeza sobre la posibilidad de un trasplante para el niño.

"Nosotros, más allá de pedir el corazón para Ciro, tratamos de insistir y hablar una y otra vez en la necesidad de concientizar sobre la donación de órganos pediátrica. Porque así como Ciro hay muchos nenes más en todo el país", explicó Carla, y agregó: "No sabemos quién puede ser mañana. Yo lo único que pido es que mi hijo no sufra. Después, que sea lo que tenga que ser".

Ciro padece una miocardiopatía dilatada congénita y entró en emergencia nacional por un trasplante cardiaco cuando tenía un año. Desde entonces, no se acusaron mayores avances en las gestiones para recibir el órgano que le salvará la vida.