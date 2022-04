"Nacha" Guevara recibirá $12 millones por haber estado exiliada en los '70

"Nacha" Guevara confirmó que recibirá del Estado una indemnización de 12 millones de pesos por haber estado exiliada entre el 3 de enero de 1976 hasta el 28 de octubre de 1983, producto de la dictadura cívico militar.

La reconocida actriz y cantante dijo que hizo la demanda hace más de dos décadas y confesó que para ella fue un "shock emocional" haber sido notificada de la reparación económica que percibirá a futuro.

“Se me vino una película con todas las imágenes juntas. Fue un shock emocional, me puse a llorar ahí en la oficina de Derechos Humanos. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada”, expresó la artista de 81 años.

"Nacha" tuvo que huir con sus hijos porque recibía amenazas de muerte. “Me fui en 48 horas porque fue el tiempo que nos daban. Lo hice cuando con Héctor Alterio, Horacio Guaraní, Luis Brandoni, Norman Briski, nos llegó una amenaza. Solo me podía quedar si dejaba de cantar ‘Yo te nombro libertad’ y ‘¿De qué se ríe señor Ministro?’. Me negué y sin pensarlo me fui, porque después iban a pedir que me bajara los calzones”, recordó.

La figura argentina aseguró que esa fue la experiencia más dolorosa que vivió, aunque también la que más aprendizaje le dejó: “Mis hijos eran chicos. Solo me llevé 350 dólares. Cuando subimos al avión nos enteramos de que íbamos a bajar en Santiago de Chile, donde estaba Pinochet. Ahí vimos un diario que decía: ‘Huyen las ratas marxistas’. Nos agarró terror y le dije al piloto que mi hijo estaba con diarrea para que no nos hiciera bajar. Después continuamos viaje a Lima, pero me di cuenta de que ahí no podía hacer una carrera”.