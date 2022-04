Montenegro reivindicó la soberanía de las Malvinas: "La deuda con nuestros héroes no se puede pagar"

El intendente Guillermo Montenegro insistió en la importancia de mantener vivo el reconocimiento a cada uno de los "héroes" que participaron en la guerra de Malvinas al brindar su discurso en el acto que encabezó en la mañana de este sábado en 40° aniversario del Día del Veterano y los Caídos.

"Me cuesta mucho hablar porque me lleno de emoción. No solo me llena de emoción el 2 de abril, los 40 años, sino este reconocimiento que se está haciendo hoy a los que fueron y volvieron y a los que fueron y no volvieron", expresó el jefe comunal, al comenzar su intervención al Monumento a los Caídos, ubicado en pleno centro de Mar del Plata.

Al referirse a los excombatientes, Montenegro insistió en calificarlos como "héroes". "A mí no me gusta usar la palabra excombatientes o veteranos: para mí son los héroes de Malvinas. Y son los héroes que uno puede compartir con una charla, con una asado, en la vida. Y poder explicarles a nuestros hijos y nietos que son héroes y están ahí, al lado nuestro, que no solo están en los libros", enfatizó.

El intendente agradeció a las instituciones y vecinos que acompañaron el acto de memoria "por la importancia que tiene un día como hoy para cada uno de los héroes de Malvinas". "Por la importancia de la soberanía de nuestras islas, la paz, y una cosa que nos hicieron entender los héroes, veteranos y particularmente el centro de exsoldados de Malvinas en mi ciudad, es la importancia de lo que vino después, del reconocimiento que ellos y nosotros, sobre todo nosotros, necesitábamos hacerle a los que fueron a la guerra", dijo.

"Eso es una deuda claramente y esa deuda no se puede pagar. Uno no lo puede cuantificar ni en qué ni en cómo", señaló, y agregó: "Recién, hace pocos años, se empezó a reconocer cabalmente la importancia de los héroes de Malvinas".

Para Montenegro, este tipo de ceremonias "tienen que ver con un lugar de cada uno de los marplatenses para nuestros héroes, para los que están acá y tienen la posibilidad de vivirlo, y recordar con mucha fortaleza a los que volvieron y hoy no están acá y que no pueden ver el reconocimiento de la ciudadanía".

"Les agradezco por no haber cesado en esta batalla del reconocimiento. No es un reconocimiento que tiene que ver con una medalla o una mención, sino con el reconocimiento real que una sociedad necesita hacer de sus héroes", reiteró.

Sentido homenaje

Durante el acto que se hizo alrededor del espacio que evoca la figura de los 13 combatientes de la ciudad que fallecieron en el conflicto bélico, un hombre del Centro de Ex - Soldados Combatientes en Malvinas se hizo presente con la bandera de ceremonia y sus escoltas -padres de soldados caídos- hicieron entrega del pabellón a tres hijos de veteranos.

También se escucharon las estrofas del Himno Nacional Argentino, y las palabras del obispo de la diócesis de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, quien realizó una invocación religiosa para dar lugar a la colocación de ofrendas florales en el monumento que se encuentra sobre la Diagonal Alberdi y Córdoba.

Tras el acto, integrantes del Centro de Ex Soldados Combatientes, Veteranos de Guerra y otras instituciones, representantes del barrio 2 de abril, jardines y colegios de todo el Partido, Colectividades, ONGs, Agrupaciones Folclóricas, Clubes de Autos, Fuerzas Armadas y de Seguridad y Agrupaciones Tradicionalistas a caballo comenzaron el tradicional desfile de esta fecha dolorosa para el país.

