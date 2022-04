Presentan un pedido para que padres de hijos con discapacidad gocen de una licencia extendida

Cerca de 50 mil personas manifestaron su apoyo a la iniciativa que en las próximas horas se presentará al Congreso de la Nación para que todos los padres y madres de niños y niñas con discapacidad, o patología compleja que requiera cuidados intensivos al nacer, tengan una licencia extendida a seis meses.

La propuesta se viralizó a través de la plataforma Change.org, donde ya se han reunido 47 mil firmas. Con ese contundente respaldo, los impulsores de la propuesta llevarán este jueves un proyecto ante la Cámara de Diputados para modificar la ley vigente.

Al mismo tiempo, a las 16.30 en la Sala 2 del Edificio Anexo de la Cámara baja se llevará a cabo una mesa de debate sobre “Tiempo para cuidar: igualando derechos. Licencias para el cuidado de hijos/as con discapacidad”.

Alejandro Nielsen y Florencia Di Croche, los papás de Milo, un chico de dos años con discapacidad, asfixia e hipotonía total, fueron los que se encargaron desde Necochea de viralizar la propuesta para conseguir el apoyo necesario que los lleve al Congreso.

El estado de salud del chico al nacer fue sumamente crítico y tuvo que estar internado cinco meses en terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires, pero el padre solo contó con tres días de licencia por paternidad.

“El pronóstico de Milo era muy difícil, mi mujer y yo estábamos en shock. Esos 5 meses luchó cada día para sobrevivir, sobreponerse a apneas severas y luego para salir adelante”, recordó Alejandro, en su posteo de Change.org, al evocar el dramático que vivió junto a su esposa.

La familia de Necochea no obtuvo apoyo en los momentos más críticos de salud de Milo.

En este contexto, Alejandro explicó que no les alcanzó ni los 3 días de licencia por paternidad ni los 3 meses por maternidad. “¿Se imaginan volver al trabajo diario en una oficina sabiendo que tu hijo pelea por su vida cada instante en la UTIP? ¿Se imaginan además dejarlo solito en el sanatorio que está a 500 kilómetros para volver a trabajar y poder así sostener la obra social? Les puedo asegurar que es desgarrador”, describió y lamentó la situación de quienes “no tienen el privilegio de tener obra social”.

En la publicación en esa plataforma, se remarcó que sólo las madres de quienes tienen un hijo con Síndrome de Down, tienen una licencia extendida a 6 meses. “Parece ser que al Estado no le importa cualquier otra situación grave ya sea provocada por un sufrimiento fetal, una patología o un síndrome. Y mucho menos quienes no tienen un diagnóstico claro, aunque su estado sea crítico, como fue el caso de nuestro hijo”, cuestionó el papá necochense.

“Milo tenía un síndrome genético en estudio y mi mujer no pudo volver a trabajar al tercer mes como cualquier madre porque estaba devastada y en un enorme estado de angustia y depresión, pero eligió quedarse al lado de nuestro hijo para darle fuerza y acompañarlo. En mi caso, contaba los días y las horas para ir a verlo y que él pudiera sentir la presencia de su papá”, describió. “Fue muy desolador vivir así la llegada de mi hijo. Los niños necesitan a sus mamás y a sus papás siempre, pero más aún en situaciones de vulnerabilidad. Y nosotros necesitamos estar cerca de ellos para ayudarlos a salir adelante”, remarcó el padre.

“Realmente esperamos que el Estado nos escuche y responda a esta enorme necesidad de tantos padres y madres de niños con discapacidad”, dijo Alejandro. “Queremos que se sancione una ley nacional que contemple las situaciones complejas en recién nacidos. Países como Portugal y España ya dan a los padres y madres con hijos en esta condición licencia laboral de seis meses”, dijo Alejandro.

La charla del jueves por la tarde será de modalidad mixta, online y presencial, y para poder participar es necesario inscribirse en este link. Ademàs de Alejandro y Florencia, participarán especialistas de Unicef, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi), del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), de la Asociación Síndrome de Down (Asdra), de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Asociación de Padres y Familias con Sordoceguera y Discapacidad Múltiples (Appsma) y de Accenture.