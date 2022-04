Autoridades sanitarias recomiendan el uso del barbijo en el otoño-invierno marplatense

A pesar que desde hace unas semanas el uso del tapabocas dejó de ser obligatorio –a excepción del transporte público- desde Zona Sanitaria VIII recomendaron seguir usándolo en estas épocas invernales y aplicarse la dosis de refuerzo para mantener los pocos casos de Covid-19.

“La pandemia continua pero afortunadamente con muy pocos casos activos y por día también y tiene que ver con todo el esfuerzo que se vio realizando hace más de un año con la vacunación de la cual tenemos una cobertura de un 95% de primeras dosis y un 86% con dos dosis. Recordamos que está la dosis de refuerzo o tercer dosis y a partir de hace una semana está el segundo refuerzo o cuarta dosis para mayores de 50 años, personal de salud, de educación y fuerzas de seguridad, que habiendo transcurrido 4 meses de la aplicación de la tercer dosis, ya se puede aplicar este segundo refuerzo”, explicó Gastón Vargas, Director de Zona Sanitaria VIII, que analizó que a pesar de la llegada de los primeros fríos a Mar del Plata, “no ha habido corrimiento en cuanto al número de casos”.

Gastón Vargas, Director de Zona Sanitaria VIII. Foto:0223

En declaraciones a 0223, el médico, que participa del Congreso Provincial de Salud en Mar del Plata, remarcó que la vacunación permite “sostener” la situación por el coronavirus y “tener una situación inmunológica mejorada a punto de la vacunación y con las medidas preventivas: si bien se ha dejado de ser obligatorio el uso del tapabocas, nosotros creemos y sugerimos que es una herramienta que nos permite cuidarnos y cuidar al otro, sobre todo en esta época del año”.

Y agregó: “Vemos que un 50% de la gente sigue utilizando el tapabocas, lo cual lo vemos positivo. También esta pandemia nos deja situaciones que esperemos que sean de educación para la salud, como el lavado de manos y el uso del tapabocas. Medidas que fuera de un contexto de pandemia, debieran ser respetadas en función del bien común”, expresó.

En ese marco, reiteró la importancia de la vacunación contra la gripe que inicio hace 3 o 4 semanas. “Ya están liberados los grupos de riesgo también y se encara en esta época donde los virus respiratorios son lo que habitualmente abundan”, dijo.

Consultado si la Argentina atraviesa “el principio del fin de la pandemia”, Vargas dijo: “No avizoramos una curva en ascenso, si bien algunos países que han mantenido casos, en volumen pero no en la gravedad. De esta manera, insistimos en los refuerzos de las vacunas, si bien en al cantidad de casos, la gente lo hace por miedo, no hay que esperar a esa situación y hay que hacerlo preventivamente. Todas las dosis son libres a esta altura, simplemente con el carnet de vacunación o la aplicación o en Vacunate Buenos Aires o en Mi Argentina, habiendo transcurrido tiempos mínimos de interdosis. El esquema completo para un menor de 50, son 3 dosis”, manifestó.

Por último, Vargas expuso que además de la pandemia, también se debaten otros temas en el Congreso de Salud, entre ellos la integración del sistema de salud, la formación del recurso humano o la territorialidad de la salud.

“La pandemia tocó a los 135 municipios y cada uno lo pudo vivir de acuerdo a la posibilidad de respuesta en función de la cantidad de casos y obviamente eso hizo que la agenda se discuta la integración del sistema de salud. Claramente así como está funcionando, no es ni lo mejor ni lo óptimo y puede ser mejorado con la infraestructura diferente”, concluyó.