Ante el faltante de taxis, Montenegro le abre la puerta a las apps de transporte

El intendente Guillermo Montenegro reconoció que “puede ser” que se deba habilitar el funcionamiento de aplicaciones de transporte en Mar del Plata, al menos en horario nocturno, una medida fuertemente resistida por taxistas y remises.

“Yo no me hago el tonto con los problemas, esto me lo plantean los vecinos y me tengo que hacer cargo”, sostuvo en declaraciones a Radio Brisas, en referencia al problema que se registra en la ciudad con el faltante de taxis, principalmente durante la noche. “Mi preocupación no es Uber, sino resolver el problema de los vecinos y hoy este es uno”, agregó.

Al asumir la intendencia, Montenegro defendió la vigencia de la ordenanza que impone fuertes multas a los conductores de apps de transporte e incluso en marzo pasado le dio garantías a taxistas que no avanzaría el proyecto que presentó la concejal oficialista Angélica González para habilitar el servicio. Ahora, admitió un cambio de postura ante una nueva realidad: “esto hace dos años no era lo mismo y tengo que encontrar una solución”, reconoció.

“No es que me lo dice un vecino, o dos, no hay reunión de vecinos, no importa el barrio, donde no te planteen este problema. A las 2 de la mañana para conseguir un taxi tenés que ser Mandraque”, expuso. “¿Se pueden habilitar las aplicaciones en horario nocturno? Puede ser, en una discusión que tiene que dar el Concejo Deliberante”, agregó, allanando de algún modo el avance del tratamiento del proyecto que tiene pendiente la Comisión de Movilidad Urbana.

Los taxistas rechazan la habilitación de las apps y la obligatoriedad del gps.

En tanto, Montenegro vinculó la necesidad de establecer un diagnóstico sobre la situación del servicio de taxis en Mar del Plata con el requerimiento de la instalación de un gps en todas las unidades, iniciativa rechazada por los chóferes y propietarios. “Para yo tener en claro necesito información, por eso el gps, que tiene una triple función: cuidar al tachero, cuidar al pasajero y saber cuántos taxis hay en la ciudad”, explicó. "Necesito saber dónde están trabajando, qué horarios están cumpliendo y saber si las licencias que tenemos alcanzan o sobran", detalló.

“El taxi es un servicio publico, no es alguien que decide tener un auto para llevar gente. El que no tiene gps al momento de renovar la licencia, se le va a retirar la licencia. Es un servicio publico y yo tengo que controlar el servicio publico y para controlar necesito información”, concluyó.