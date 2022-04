Sábado a puro ska en el puerto

Este sábado 30 de abril desde las 20hs en Diag. Garibaldi al 480 Hugo Lobo, "El abanderado argentino del ska". En la velada además estarán presentes La Valentina Ska y DJ Maco Mcintosh.

Originario del barrio de Villa Pueyrredón y con la autogestión como bandera, Hugo Lobo reivindica al género ska, instalándolo en los oídos de millones de personas a nivel nacional e internacional.

Trompetista, compositor, arreglador y productor, este militante de la música supo articular y liderar una Big Band guiada por vientos bautizada Dancing Mood, con la que desde el año 2000 logra fusionar el reggae y el ska jamaiquino con el jazz de los años ´40 y ´50.

Con 27 años de trayectoria, 17 discos propios, más de un centenar de participaciones como sesionista en diversos proyectos e innumerables presentaciones en su haber, Hugo Lobo se encaminó también como solista con una banda estable en Buenos Aires, paralela a Dancing Mood.

Con sus discos Street Feeling (2014), Stay Rude (2016), Ska Is The Way (EP-2017), Neighborhood Rules (2018), En Vivo en Finisterre (2019) y Hugo Lobo & Friends (2019), el trompetista recorre todo el país sacando brillo a su notable capacidad para establecer conexiones, buscar talentos y armar bandas de ocasión exclusivamente con los músicos locales.

Entradas a la venta por sistema articket.com.ar y blackid.app. Disponibles en puntos físicos: Brewhouse; La casa de las guitarras, Belgrano 3420; Cónex Tienda Urbana, San Martín 3263 y ADN store, calle 61 2813 (Necochea). Show apto para todo público.