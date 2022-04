Nuevo reclamo por un nuevo edificio para 2 escuelas rurales de Mar del Plata: “Se están viniendo abajo”

Alumnos, madres, padres y docentes de las escuelas secundaria Nº 50 de Gloria de la Peregrina y 68 de Laguna de los Padres volvieron a instalarse frente al Consejo Escolar de General Pueyrredon, reclamando algo histórico: la falta de un edificio propio porque el actual, que comparten con una primaria, no da abasto para la enorme cantidad de estudiantes que tiene el distrito en ese sector rural de Mar del Plata.

Con aplausos y pancartas, parte de la comunidad educativa se hizo escuchar este jueves en la sede de Colón al 6000, para visibilizar la falta de respuestas por parte de varios gobiernos provinciales. “Hay una total falta de respuestas por un edificio propio para la Secundaria 50, que tiene otorgado el terreno y la 68, que falta la segunda parte de la obra”, explicó la delegada del Suteba en la 68, Nadia Martin.

Nadia Martin, delegada docente en la Secundaria 68. Foto:0223

En declaraciones a 0223, la docente planteó que en el caso de la 68, “hay dos aulas menos y a la vez se suma el reclamo por la falta de auxiliares, bibliotecarias, vicedirector y preceptores. A la situación edilicia que está muy decaída, se suma la falta de agua y es por eso que los directores tienen que venir a buscarla al Consejo Escolar. Estamos dando clases en pasillos, las entradas de la escuela con baños químicos y aulas contenedor. Es una situación deplorable que ya venimos cansados. Hoy el Jefe Distrital dijo que iba a ir a la escuela a las 7.30 y los papas y mamás fueron pero nunca vino. Hemos tenido un montón de reuniones donde nos hace juntar firmas y firmas pero estamos cansados ya de eso. Se sabe la situación de las escuelas rurales, donde muchos chicos que no pueden venir a estudiar a la ciudad y tiene que ir allá pero las aulas están colapsadas, porque comparten el edificio con la primaria. Ya no da mas esta situación y es un reclamo de hace años”, enfatizó.

Estudiantes pidieron por un nuevo edificio para las escuelas rurales que bordean el sector frutihortícola de la 226. Foto:0223

A su lado, Cristina Otarola, madre de ex alumno e integrante de la comunidad educativa, contó a este medio que el Municipio donó el terreno para hacer el edificio de la escuela 50 pero falta algo esencial: la licitación de Provincia para levantar el edificio. “No podemos tener un mismo edificio para primaria y secundaria y compartiendo los maestros un solo baño, los chicos tienen dos baños, que los usa la escuela primaria y secundaria. El techo de la 46 se está viniendo abajo, las ventanas están rotas, los patios son un desastre”, lamentó.

Y dijo: “Si no tomamos cartas en el asunto, esto se va a repetir toda una vida. Los chicos van terminando y luego vienen los hermanos y es la misma historia. Siempre dicen que falta una firma pero no podemos esperar: el edificio 46 se está viniendo abajo, no tiene pintura, las puertas son un desastre. Y por ejemplo, en el caso de los comedores, los chicos tienen que salir al mediodía porque vienen a comer otros y un grupo tienen que seguir la clase en el patio”, concluyó.