Patricia Bullrich prometió dolarizar la economía si es elegida presidenta

La presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, expresó su rechazo a la propuesta del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre construir una "gran coalición" política de cara a 2023 y se mostró a favor de dolarizar la economía argentina.

“Tengo condiciones para ser presidenta. Tengo la personalidad que hace falta para la Argentina”, aseguró la titular del PRO en la mañana de este martes al exponer en la tercera edición del AmCham Summit, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina.

Consultada por el posible rumbo de dolarización en la economía nacional, Bullrich consideró que “hoy el peso no existe en un sentido de lo que significa una moneda". "La dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad y marcar un sendero”, aseguró.

Al referirse al rumbo a seguir en ese plano en caso de ser la próxima Presidenta del país, la ex Ministra nacional señaló: “Arranco con un bimonetarismo: el uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y Uruguay”. “Los dólares los tienen todos los argentinos tanto acá como afuera del país”, indicó.

“Utilizar y hacer transacciones, hacer contratos y sacar el impuesto al cheque para que no tengas que pagarlo y generar una economía que vaya generando la confianza a la vez que vas estabilizando el país bajando al déficit a cero y con eso vas a bajar la inflación”, detalló en su argumentación la presidenta del PRO. “El peso no tiene valor per se, el peso tiene valor en la medida que vos tengas un déficit cero y logres que la economía argentina esté equilibrada. Cuando equilibres la macroeconomía y logres que la micro tanga mucho menos regulaciones y puedas utilizar las dos monedas, vas a salir adelante”, insistió.

Hacia el final de la charla le preguntaron si coincidía con las declaraciones del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta había hecho minutos antes en el mismo escenario, cuando pidió "construir un consenso más amplio" en torno a un proyecto político, y "composiciones de centro" que no expresen posturas "extremas" para poder convocar "un gobierno de unidad". "No. Creo que la coalición que necesitamos es con la sociedad y con todos los actores que quieran el cambio. La coalición del establishment político para mantener todo como está la venimos manteniendo hace años y sólo logró ralentizar los cambios", apuntó.

En el mismo punto consideró que "hay que tener agallas para cambiar y romper las mafias", y sostuvo que sí estará abierta a un diálogo "donde alguien cambia" su postura, pero "no el que te paraliza y no te cambia" la mirada.

Finalmente, consultada sobre si el expresidente Mauricio Macri podría postularse en 2023, respondió: "Yo no lo descarto, no es mi tarea descartarlo, es su decisión".