Un nene de 10 años gastó todos sus ahorros y le compró una bandera argentina a su colegio

Nicolás, un niño de 10 años oriundo del partido bonaerense de Maipú, tuvo un noble gesto con la escuela Nº 8 a la que asiste. Luego de que la semana pasada un grupo de delincuentes ingresara a la institución y robara, entre otras cosas, la bandera argentina del lugar; el nene decidió gastar todos sus ahorros para reponer la insignia faltante.

El pasado viernes, Nicolás se presentó con el estandarte en sus manos y sorprendió a todo el colegio. “Me dijeron que Nico me estaba buscando, así que cuando terminé la reunión me fui hasta su aula. Allí me vio, me dio la enorme sorpresa y me entregó la bandera”, contó Andrea Odescalchi, directora de la escuela.

Nicolás con su guardapolvo de la escuela n°8 de Maipú.

“Estoy muy orgullosa de lo que hizo. Es un chico con muchos valores que le enseñan sus familias y son de gran importancia en los tiempos que corren”, agregó la directiva.

La mamá de Nicolás trabaja en casas de familia y el papá, Santos, es albañil, quien sale todas las mañanas muy temprano de su casa. Hace unos días, el nene decidió acompañarlo a la obra en la que estaba trabajando para ayudarlo. “Como madrugó mucho, su papá le dio unos pesos y él los guardó”, contó Laura, la madre.

Nicolás en la playa, su acción generó una gran alegría en Maipú.

Nicolás tenía pensado comprarse una pelota de fútbol con lo que venía ahorrando, pero decidió postergar su compra para devolver la bandera a su colegio. Las autoridades de la escuela decidieron reconocer el noble gesto del niño con un acto frente a todos sus compañeros. Finalmente, los directivos le regalaron a Nico una pelota y una camiseta de Boca.

Según publicó Semana Maipuense en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, ambos bloques de concejales de manera unánime, decidieron reconocer el noble gesto del alumno con una ceremonia.