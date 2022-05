Alvarado quiere hacer valer el punto de San Juan

El 0 a 0 ante San Martín en San Juan, le dio la tranquilidad que le estaba faltando a Alvarado cada vez que le tocaba salir de Mar del Plata, y una semana en la que no se habló de la obligación de cambiar la cara. Por el contrario, ese buen punto de visitante, levantó la confianza y el objetivo es ratificar todo lo bueno que se viene haciendo en el José María Minella. A las 16.30, recibe a Chaco For Ever por la decimoquinta fecha de la Primera Nacional.

El "torito" lleva tres victorias seguidas como local, con la diferencia que antes eran para revertir duras derrotas lejos de casa. Ahora es diferente y el equipo de Fernández buscará hacer bases más sólidas, encontrar un funcionamiento más atildado y, por supuesto, volver a sumar de a tres. De no mediar inconvenientes, el entrenador repetiría los mismos once que jugaron en San Juan.

Por el lado de Chaco For Ever, que está haciendo una buena campaña tras el ascenso, hay viejos conocidos de Alvarado. En el equipo titular están dos que formaron parte del equipo que logró el histórico salto a la Primera Nacional, como Gonzalo Lucero y Nicolás Trecco (estuvo la mitad de la temporada), y uno que formó parte del primer torneo en la categoría, como el lateral derecho Lucas Fernández.

Probables formaciones

Alvarado: Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Alan Robledo, Juián Vitale, Franco Ledesma y Agustín Irazoque; Gonzalo Lamardo, Ariel Chávez y Nazareno Solís; Leandro Vella; Mauro Valiente. DT: Manuel Fernández.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Enzo Gaggi, Diego Sánchez, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Nicolás Trecco y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Árbitro: Juan Ignacio Pafundi.

Estadio: José María Minella.

Hora: 16.30.