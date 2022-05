Censo 2022: este miércoles 16.500 censistas recorrerán Mar del Plata y Batán

Este miércoles 18 de mayo se realizará en toda la Argentina el Censo Nacional 2022, que debía hacerse en 2020 pero fue aplazado por la pandemia del Covid-19. Durante el feriado, unos 16.500 censistas en General Pueyrredon recorrerán casa por casa para elaborar el formulario del censo o bien para solicitar el código alfanumérico obtenido del censo digital, que podrá completarse hasta las 8 del mismo miércoles.

En diálogo con 0223, Carolina Di Alessio coordinadora regional del Censo Nacional, confirmó que aproximadamente 16.500 censistas recorrerán las calles de Mar del Plata y Batán el día del censo, que toma a nivel interno su organización de la gestión educativa. “La Región 19 está conformada por General Pueyrredon, General Alvarado y Mar Chiquita. Toda su estructura ocupará alrededor de 20.000 personas, de las cuales, aproximadamente 16.500 se desempeñarán en este distrito”, señaló.

Los censistas podrán ser reconocidos a través de una pechera identificatoria y una credencial con su número de documento, nombre y apellido. Asimismo, podrán ser recibidos en la puerta de la vivienda o planta baja del edificio para que no sea necesario el ingreso al hogar. “No es obligatorio que el censista deba ingresar a la casa, porque se completará el formulario según lo declarado por las personas y no por la observación del censista”, subrayó Di Alessio.

Asimismo, la también Jefa Regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep), dio tranquilidad a la población en relación a que los datos extraídos en el censo, “no son vinculantes con un nombre ni un DNI”. Desde la página oficial del Censo, se informa que el número de documento sólo se solicita cuando se realiza el censo digital y es a la persona que efectúa el formulario. "En una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a entrar a responder el Censo digital es una persona humana, y no un robot” y que esta "validación" se requiere "únicamente para el ingreso al cuestionario digital" y una vez que se habilita el ingreso a la página, "se descarta ese dato" y la información suministrada "no se guarda, almacena ni persiste en ninguna tabla, base de datos o archivo de almacenamiento de cualquier tipo", explicaron.

Qué pasa si tengo que salir por una emergencia

Es obligación de las personas quedarse en su casa a esperar el censista pero puede ocurrir que por una emergencia, se deba salir. En ese marco de situación, Di Alessio aclaró que “el censo presencial está previsto que comience a las 8 y creemos que a las 18 estaremos finalizando el operativo. En caso de que lleve más tiempo, lo iremos informando”.

“Si por una emergencia, la persona tiene que ir al médico, hay dos cuestiones. Si realizó el digital, tiene que dejarle a un vecino, en la medida de lo posible, el código alfanumérico y dejar la cantidad de personas que vive en ese hogar y el sexo de cada uno. Así esa información luego se cruza con el código alfanumérico. O se puede quedar cualquier persona que responda esos datos, que sea mayor de 14 años”, apuntó.

Entre los datos que debe conocer la persona que quede a cargo de responder el censo, es prioridad el nivel educativo, la situación laboral o la identidad de género. Así como también puede entregar el comprobante digital en caso de que los integrantes del hogar lo hayan completado por adelantado.

Responder al censo es obligatorio y hay multas

Las 61 preguntas del censo deben ser respondidas, ya que legalmente, las personas están obligadas a responder todas las preguntas. De acuerdo a la Ley 17.622, aquellos ciudadanos que se nieguen a contestar o falseen a cerca de los datos necesarios para las estadísticas pueden ser sancionados de manera económica con multas que, según la última resolución, rondan entre los 1.076 y los 106.799 pesos, en función de la gravedad de la falta. Más allá de esta obligatoriedad, desde el Indec remarcan la importancia y del “compromiso cívico” que implica realizar el censo y su importancia para la orientación de las políticas públicas.

Se recuerda que durante el feriado decretado por el censo, entre las 00 y las 20 no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas ni reuniones públicas. En tanto, estarán cerrados los restaurantes, confiterías, panaderías y comercios en general. Solo habrá guardias en los servicios esenciales. El transporte público adoptará un cronograma de domingos y feriados, mientras que los hospitales y sanatorios tendrán un servicio mínimo de guardia.