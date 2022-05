Revelan que en los últimos dos años el Ejecutivo no ejecutó "ni un peso" en obras para el cementerio

Los concejales de la oposición brindaron un crítico cuadro de estado de las instalaciones de los cementerios municipales, en el marco de la visita al Concejo Deliberante del presidente del Emsur, Sebastián D´Andrea, para dar explicaciones tras la profanación de bóvedas en el Cementerio Parque.

La falta de políticas de prevención, de higiene y mantenimiento, filtraciones en la zona de nichos, el teléfono oficial de contacto fuera de servicio, horarios restringidos durante la pandemia que todavía no han sido restituidos y escasez de personal; fueron algunos de los puntos expuestos en la sesión conjunta de las comisiones de Obras y Derechos Humanos.

Los cuestionamientos estuvieron encabezados por la autora del proyecto por el cual se citó a D´Andrea, Paula Mantero (Acción Marplatense), quien realizó un pormenorizado detalle de la situación tanto en el Cementerio Parque como en el de la Loma. Además, señaló al titular del Emsur por “minimizar los hechos, hasta parecían situaciones de subestimación”, en referencia a las declaraciones iniciales del funcionario respecto a que las situaciones de profanaciones “no son casos que se generen con periodicidad, es esporádico”.

Acción Marplatense impulsó el proyecto por el cual se convocó al Emsur. Foto: 0223.



“Acá hay una estafa que es moral y ética. Hay que pensar en el esfuerzo de muchos familiares, sabemos lo que sale desde lo personal psicológico, emocional, económico. Este fue un trabajo metódico que ha puesto en evidencia la falta de seguridad que tienen los cementerios, con reclamos que llevan mucho tiempo”, planteó Mantero.

“Gobernar es establecer prioridades. La plata para hacer estas obras están. No podemos tener un plazo fijo de millones de pesos de los cuales hacemos alarde y no hacer cosas que son prioritarias”, criticó Roberto Páez (Frente de Todos). Virginia Sívori agregó otro dato: en los presupuestos de 2020 y 2021 no se ejecutó ni un peso de los $36 millones de pesos asignados para obras en cementerios. En 2022, en tanto, el monto presupuestado es de $8,4 millones, menos de la mitad del consignado para el año anterior, con un 51% de inflación anual.

Por su lado, el radicalismo se mostró más moderado que en su primera reacción, tras conocerse que una de las bóvedas afectadas fue la del exintendente Ángel Roig. Sin embargo, el concejal Gustavo Pujato no ocultó su diagnóstico: “estuve en el cementerio y lo que vi no me gustó. Hay mucho por trabajar”, admitió, aunque destacó la proyección de tareas que detalló D´Andrea en su exposición.