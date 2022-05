D'Andrea reconoció que fueron profanadas el 70% de las bóvedas del Cementerio Parque

El presidente del Emsur, Sebastián D'Andrea, aseguró que 324 de las 451 bóvedas del Cementerio Parque sufrieron “algún tipo de faltante” en los últimos años, a la par que reconoció que “hace muchos años los cementerios no tienen el mantenimiento que corresponde”, en el marco de su exposición ante el Concejo Deliberante, tras ser convocado por las profanaciones de bóvedas registradas en el Cementerio Parque.

“De ninguna manera quise minimizar ni subestimar a los familiares. Di información que tiene que ver con las denuncias que hemos registrado ante la justicia y la policía”, expuso el funcionario, luego de plantear públicamente que los casos eran “esporádicos” y centrarse en lo ocurrido con la que correspondía al exintendente Ángel Roig.

Según precisó, “en el último año hemos recibido 10 denuncias” sobre profanaciones en ambos cementerios, aunque admitió la posibilidad que “muchos familiares no realicen la denuncia”. Otro sin embargo es el cuadro al momento de las situaciones de vandalismo que no trascendieron al plano judicial: de acuerdo a un relevamiento realizado por el Emsur, en la zona de bóvedas del Cementerio Parque, 324 de las 451, casi el 72%, “tienen algún tipo de faltante”, aunque no se puede determinar el tiempo en el cual ocurrieron los eventos, los que serían en su mayoría “de larga data”.

“El vandalismo en los cementerios es una realidad de hace muchos años. Está ocurriendo en todo el país y es una cuestión de reventa de los materiales que pueden extraer. Tenemos que buscar una alternativa para darle más seguridad a ese espacio”, sostuvo ante la reunión conjunta de las comisiones de Obras y Derechos Humanos realizada este martes.

D´Andrea aseguró que instalarán cámaras de seguridad en el Cementerio Parque. Foto: 0223.

D'Andrea detalló que el Emsur realizó un presupuesto para “poner en condiciones los dos cementerios”, el cual “supera los $250 millones”. Al evaluar que la suma excede a las posibilidades del ente, planteó que “es necesario tener una asistencia tanto de Provincia como de Nación para que eso se pueda llevar adelante”. Entre algunas de las intervenciones contempladas en el Cementerio Parque informó la impermeabilización de nichos ($53 millones) y de las bóvedas ($49 millones), mientras que la impermeabilización de nichos en el de La Loma se estimó en $24 millones.

En tanto, adelantó la intención de “para este año” contar con una sala de velatorios en el Cementerio Parque, en el marco de una plan mayor que contempla dos salas con batería de baños, con una inversión de $17 millones. Asimismo, precisó que se culminaron algunas intervenciones, como la impermeabilización y cambio de la instalación eléctrica del crematorio, y el mantenimiento de un sector de la administración.

En materia de seguridad, adelantó la incorporación de cámaras de videovigilancia por medio de una compra realizada directamente desde el Emsur, con la “colaboración e instalación desde el COM”; mientras que tras mantener un encuentro con jefes policiales se incorporó a ambos cementerios en los rondines preventivos. Finalmente, aseguró que “hemos protocolizado acciones con personal municipal.”, a la par que se incorporaron botones antipático y se iniciaron gestiones administrativas para la incorporación de seis nuevos empleados en miras a ampliar los horarios de atención, hoy pautados hasta las 13 hs.