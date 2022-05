Montenegro dijo que Mar del Plata debe salir del "estancamiento": "La oposición no construye nada"

El intendente Guillermo Montenegro lanzó este miércoles al mediodía un pedido público a la oposición para que se puedan destrabar distintas problemáticas productivas que le permitan "salir del estancamiento" a Mar del Plata.

"Hay que trabajar juntos por el gas, por la situación específica que está viviendo la industria textil, por la ampliación de la cuota de la pesca en el Consejo Federal Pesquero, por todas esas cosas hay que trabajar con la oposición y esperemos que se haga", manifestó el jefe comunal.

El jefe político de Mar del Plata cuestionó la postura del Frente de Todos y otras fuerzas opositoras al considerar que no han tenido vocación para resolver este tipo de trabas que condicionan a la ciudad.

"Hasta ahora yo no he visto y no he sentido una oposición que construya soluciones que, en verdad, no son soluciones para gobiernos sino para la gente. Uno está permanentemente buscando esto", dijo, acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

El intendente se pronunció de esta manera al encabezar la firma del contrato que permitirá el desembarco al Parque Industrial de la multinacional Lamb Weston, un productor de papas fritas con amplia trayectoria a nivel internacional que promete generar 400 puestos de trabajo en forma directa para General Pueyrredon.

En su extenso discurso, Montenegro se hizo eco de la falta de finalización de la obra del Gasoducto de la Costa después de que referentes de la construcción plantearan la problemática a 0223 días atrás.

"Esto no solo va a generar una mejor calidad de mejor trabajo en el Parque Industrial sino en lo que tiene que ver con el gas domiciliario, esto es un pedido que nosotros venimos haciendo", aclaró.

Para el intendente, los marplatenses "muchas veces sienten un estancamiento" por este tipo de problemas, por lo que insistió en la necesidad de reunir fuerzas para encontrar soluciones.

Montenegro se mostró junto a la radical Sánchez Herrero. Foto: 0223.

"No tenemos que limitarnos, sino permanentemente ir buscando las mejores soluciones y acompañarnos, planificar, pensar, teniendo en cuenta que el resultado final es el empleo", alentó, y reiteró: "Tenemos la obligación de salir de este estancamiento"

La inversión de 250 millones de dólares

Con su llegada al Parque Industrial, el gigante productor de papas fritas pretende instalarse con una megaplanta que también promete dejar importantes mejoras en infraestructura para el predio de ruta 88.

"Esto es algo realmente bueno. Hay una inversión de alrededor de 200 millones de dólares que genera más de 400 puestos de trabajo directos y más de miles de trabajo en forma indirecta. Hay distintas aristas realmente importantes", resaltó Montenegro, sobre el contrato que se firmó con la empresa este miércoles.

En este sentido, enumeró: "Una es que todos los insumos son nacionales. Otra es la utilización de nuestro puerto. Y esto fue un trabajo que se hizo en conjunto desde lo público y lo privado, que es la forma en la cual se genera el empleo".

"El empleo lo genera el privado con el sector público acompañando y facilitando. Esta es la clave y es la forma. Este es un ejemplo concreto donde va a haber alrededor de 80 camiones diarios moviéndose con la producción", reivindicó.