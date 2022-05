Pese a la suba de casos, el uso de barbijo no será obligatorio en las escuelas

De recorrida por Mar del Plata, el ministro de Educación del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, descartó volver a implementar la obligatoriedad del uso del barbijo en las escuelas, en medio del avance de la cuarta ola de coronavirus en todo el país.

La utilización del tapabocas o barbijo dejó de ser obligatoria a principios de abril pasado. Sin embargo, ante el incremento de infecciones de cara a la época invernal, la Provincia insiste en utilizar los elementos de protección y ventilar los espacios cerrados.

"Nunca hemos desistido de utilizarlo. Hay una resolución muy clara en la que decimos que es optativo, pero también lo recomendamos enfáticamente. Insistimos en el uso de los barbijos", manifestó Sileoni en diálogo con la prensa.

El ministro de Educación bonaerense reconoció que la provincia transita una cuarta ola "compleja" de Covid-19 y señaló que tiene menos letalidad e internaciones en comparación a olas anteriores debido al "extraordinario" plan de vacunación que afrontó el Gobierno que conduce Axel Kicillof.

"Si la Provincia fuera un país, sería el cuarto país en el mundo con más vacunación. Estamos hablando de un esfuerzo muy grande que se ha hecho para la población bonaerense", destacó.

Obras en las escuelas

Ante los reiterados reclamos por problemas de infraestructura que acusan algunos establecimientos educativos de Mar del Plata, Sileoni resaltó las obras que lleva adelante la Provincia y detalló que ya se terminaron 3900 tareas de mantenimiento y puesta en valor de un total de cinco mil que están proyectadas.

A la vez, reconoció que "es cierto que hay chicos que pasan frío en las escuelas porque no se terminaron algunas obras de gas". "Lo estamos trabajando en todos los distritos. Tenemos once mil edificios escolares, por supuesto que no puedo decir que está garantizada la infraestructura en todos", expresó.

Y agregó: "Sí podemos asegurar que hay un plan de obras muy ambicioso y que con el plan sexenal 2021-2027 llegaremos a satisfacer la infraestructura básica de la provincia".

En medio de los reclamos por falta de agua de la comunidad educativa de la Escuela Primaria 24, la Secundaria 71 y el Jardín de Infantes 921 de Playa Chapadmalal, Sileoni prometió "trabajar para resolverlo". "Evidentemente llegamos más tarde de lo que deberíamos llegar", reflexionó sobre la respuesta del Estado.