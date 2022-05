A pesar de las obras, sigue los problemas por la falta de agua en las escuelas de Chapadmalal

Integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Primaria 24, la Secundaria 71 y el Jardín de Infantes 921 de Playa Chapadmalal, volvieron a reclamar este lunes en la puerta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, por la falta de agua así como de otros problemas de infraestructura edilicia, que afecta a miles de familias de la zona sur de la ciudad.

En diálogo con 0223, Paula Verna, madre de un alumno de la Primaria 24, explicó los inconvenientes por la falta de agua "viene del 2019" y si bien señaló que se iniciaron obras, "no sabemos cuánto tiempo tardarán en hacerla".

La mujer contó que en 2019 la Primaria 24 y la Secundaria 71 "se quedaron acceso a su pozo de agua" y en 2020 Obras Sanitarias realizó un "bypass" que lleva agua desde el jardín hasta las otras dos instituciones. "En su momento lo plantearon como una solución definitiva pero nos dimos cuenta con el tiempo, que esa bomba no da abasto y en lo que va del año, venimos suspendiendo las clases casi todas las semanas porque los chicos se quedan sin agua, no solo para consumir, sino en los sanitarios", advirtió.

Asimismo, Verna explicó que en la obra que busca proveer de agua a los establecimientos, "hay varias irregularidades como la falta del cartel que dice cuánto tiempo vamos a estar con la obra. Sólo sabemos que va a costar unos 4 millones de pesos. Todos los días estamos sujetos a que la bomba prenda, que funcione el automático, que se llene el tanque del jardín, que luego pase esa agua excedente a las otras instituciones. Nos ha pasado que a las 12.15 no sabíamos si a las 13 teníamos clases o no", cuestionó.

Por otra parte, la mamá añadió que existen otros reclamos como la falta de espacio en la Secundaria y el jardín. "No hay cupo porque no hay espacio y es muy difícil trabajar así, con aulas móviles", dijo, además de la falta de auxiliares. "Hay uno solo y si se enferma, no hay clases por una semana", dijo Gohan Deyacobbi, integrante del centro de estudiantes de la Secundaria 71.

Gohan Deyacobbi, integrante del centro de estudiantes de la Secundaria 71. Foto:0223

A su lado, Marinela Pionetti, docente de la 71, analizó que en las últimas décadas creció exponencialmente la población en el sur de Mar del Plata y ese crecimiento no fue acompañado desde la infraestructura edilicia. "En la zona de los hoteles se duplicó la matrícula escolar. Y hay un solo auxiliar para limpiar toda la escuela, atender la merienda y otras cuestiones. Eso es inhumano. Hicimos los reclamos en marzo y nos dijeron que hay otras prioridades", lamentó y dijo: "Eso es desidia", concluyó.