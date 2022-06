El Frente de Todos consultó al Tribunal de Cuentas sobre la validez del convenio de fotomultas

El Frente de Todos presentó una consulta al Tribunal de Cuentas para que determine la validez del convenio que la Municipalidad firmó con la Universidad Nacional de San Martín, por el cual se comenzó a implementar un nuevo sistema de fotomultas sin contar con el aval del Concejo Deliberante.

El pedido fue presentando en las últimas horas por la presidente del bloque, Marina Santoro, al presidente del órgano de controlar provincial, Federico Thea, recientemente designado por el Senado bonaerense, donde se apunta a dos posibles irregularidades.

El intendente Guillermo Montenegro escudó su decisión de implementar el convenio en un cambio realizado a la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) por la Ley de Presupuesto 2022 de la Provincia que habilita que los convenios con entidades provinciales y nacionales entren en vigencia sin que necesariamente pasen por el Concejo Deliberante.

El planteo de Santoro se orienta por un lado a que se establezca si es correcta la aplicación del cambio normativo a un convenio firmado con anterioridad a su sanción. El acuerdo con la Unsam fue firmado el 21 de diciembre, mientras que la Ley 15.310, que cambió el Artículo 41 de la LOM, fue promulgada el 31 de diciembre. El principio de no irretroactividad de la ley ya había sido desarrollado ayer por la oposición en una caliente sesión de Concejo Deliberante.

En un segundo lugar se consulta sobre si las Universidades Nacionales se encuadran dentro de los sujetos comprendidos en dicho artículo. La nueva normativa autoriza a que los convenios entren en vigencia sin el acuerdo del Concejo Deliberante en casos que sean firmados con “los organismos de la administración central, desconcentrados, descentralizados, sociedades y empresas del Estado, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del Estado Nacional.” La duda surge sobre si allí está contenida la Unsam, dado que según la Constitución Nacional las universidades son autárquicas y autónomas.

“Nos preocupa las consecuencias de instrumentar el convenio que empezará a emitir multas, las cuales podrían encontrarse en un marco de ilegalidad en el caso que este convenio no esté amparado por este cambio normativo”, concluyó Santero la misiva enviada a Thea.

Si bien la respuesta del Tribunal de Cuentas no es vinculante, la postura que asuma no solo tendrá relevancia política, sino también administrativa. Es que de considerar que el Convenio no tiene validez, las autoridades municipales se expondrían a futuras sanciones del organismo provincial, encargado de auditar las rendiciones de cuentas que a futuro se realicen.