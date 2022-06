Buenas expectativas por el finde XXL: "Estamos en niveles superiores a la prepandemia"

Se viene un fin de semana extralargo con los feriados del viernes 17 y el lunes 20 de junio y Mar del Plata se prepara para recibir a miles de turistas, que como cada feriado, aprovechan el receso y se hacen una escapada a la ciudad. Si bien faltan varios días, los sondeos previos adelantan que el feriado XXL puede ser "una previa" de lo que serán las vacaciones de invierno, según indicaron a 0223 desde el Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (Emtur).

Su presidente, Bernardo Martin, confirmó a este medio que en los últimos días “hay un buen nivel de consultas en los hoteles” y ratifican el buen otoño en materia turística que atraviesa la ciudad, con un mayo que según cifras oficiales, fue el mejor de los últimos 7 años, con 455.082 turistas.

“Hablando con los hoteleros, nos dicen que vienen a buen ritmo. Alguno te dice que las reservas están en 50%, otros en 55%. Pero sobre todo en Mar del Plata, en estos feriados, las reservas siempre son sobre la fecha. Los números que manejamos en mayo y junio, nos hacen prever que estamos en niveles encima de la prepandemia”, remarcó Martin.

En ese análisis, el funcionario confió en que este próximo feriado “será la previa de las vacaciones de invierno, que van a funcionar muy bien”.

El “gran otoño” turístico que tiene Mar del Plata

El titular del Emtur subrayó el gran nivel turístico que tiene Mar del Plata. “Tenemos alrededor de 100.000 arribos por semana, que es mucho. Todas las semanas tuvimos un buen ritmo, sin fines de semanas largos”, valoró y argumentó: "Esto no es por la pospandemia, porque no sucede en todas las ciudades del país. Es porque Mar del Plata pudo mantener la oferta: los turistas vienen porque saben que van a tener abierta toda la hotelería, la gastronomía, los cines, teatros y otros entretenimientos. Y eso no pasa en otras ciudades”, completó Martin.