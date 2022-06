Riquelme habló de Cavani, Vidal y el "sueño de la Libertadores"

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, les advirtió a los hinchas "xeneizes" que "ganar la Copa Libertadores es un sueño, pero no se puede prometer nada, solamente que el equipo va a competir para tratar de alcanzarla". Después del triunfo ante Tigre 5 a 3, el máximo ídolo de la historia del club, habló de todo y también contó las negociaciones con Cavani y Vidal.

"Nosotros sabemos que la Libertadores es un sueño, pero no le podemos prometer a la gente que la ganaremos. Solamente podemos anticipar que vamos a competir, pero lo bueno ahora es que Boca volvió a ser un club de fútbol y por eso va en ese camino", le dijo Riquelme anoche a ESPN luego de la victoria sobre Tigre y la celebración por la obtención de la pasada Copa de la Liga Profesional. "Pero en este momento siento mucha tranquilidad y alegría por ver a los hinchas de Boca contentos. Y que la gente me siga dando tanto cariño después de tantos años es maravilloso", expresó.

El también titular del Consejo de Fútbol boquense adelantó que quizá "a fin de año se haga el postergado partido de despedida. "Me da un poco de vergüenza después de ocho años de haberme retirado, pero encontraremos una fecha después del Mundial", anticipó. "Pero volviendo al presente, hoy al equipo lo veo muy bien. Queremos seguir mejorando, pero no es fácil a los pocos días y sin pretemporada volver a jugar otro campeonato, aunque de a poco los muchachos se van acomodando", manifestó. "Y personalmente estoy muy agradecido a los técnicos de inferiores del club por el trabajo que están haciendo, preparando a los chicos de la mejor manera para que Sebastián Battaglia los tenga en cuenta para la primera", analizó.

Posteriormente comentó que también felicitó "a los miembros del Consejo de Fútbol por los jugadores que llegaron últimamente, ya que están todos comprometidos con el club y nadie habla de Boca por el mercado de pases". "Y a propósito de eso, siempre digo que Arturo Vidal y Edinson Cavani son estrellas de primer nivel, que nacieron para jugar en Boca, pero de ahí a que vengan y podamos pagarlos es otra historia", aclaró. "Pero igual nosotros tenemos un plantel con muchos jugadores grandes y los chicos que están subiendo a primera deben escucharlos y aprender de ellos. Por eso estamos muy contentos con este presente del club y después de dos años y medio de gestión estamos bien, aunque siempre hay que mantener la calma porque Boca es muy grande", apuntó.

Y finalmente sobre Carlos Tevez, que volvió a la consideración pública por su posibilidad de debutar como entrenador en Rosario Central, recordó que cuando accedió a la dirigencia del club habló con él "porque hacía rato que no venía jugando mucho. Le dije que no se podía irse así del club, sino que tenía que hacerlo dentro de la cancha, y lo hizo". "Pero después, cuando dijo que no iba a continuar, nos dimos un abrazo y listo. Ahora, si va a ser entrenador, lo vamos a ayudar en todo lo que necesite, porque le tenemos mucho cariño", cerró Riquelme tras una noche de pleno festejo en esa Bombonera a la que nuevamente dimensionó como su "casa".