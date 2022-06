“Tilín” escapó y desde el viernes no saben nada de él: “No queremos perder las esperanzas”

Una familia del barrio Las Américas mantiene una búsqueda desesperada durante este fin de semana para tratar de localizar a un cachorro con muy pocos meses de vida del que no saben nada desde el viernes.

“Tilín”, de tan solo cinco meses, se escapó alrededor de las 18. El perrito aprovechó un momento de distracción, cuando sus dueños abrieron el portón de la casa ubicada en Canesa y Juan B. Justo, y salió corriendo a la calle, con destino incierto.

“Lo tratamos de seguir pero le perdimos el rastro. Se fue muy rápido. No lo pudimos encontrar más. Y publicamos las fotos de él por todos lados pero no aparece”, lamentó Sol, al compartir el drama con 0223.

El animal, según precisó la joven, no porta collar, es de raza mediana y completamente blanco, a excepción de un negro que se esparce con algunas “manchitas” a lo largo de su pelaje y en su oreja izquierda. “Es un perro re buenito, lo extrañamos mucho”, aseguró.

“Tilín” fue rescatado de la calle y, desde entonces, se volvió una pieza infaltable en la familia de Sol, que intenta agotar todos los medios para dar con el can. “Ya no sabemos dónde más buscar. Me llegaron a mandar un perrito pero no era Tilín. No queremos perder las esperanzas”, expresó.

Cualquiera persona que tenga al animal o sepa referenciar su ubicación, puede colaborar comunicándose al 2235262428.