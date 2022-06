Un grupo de trabajadoras sexuales ya tiene en mente dos sitios para mudar la "nueva" Zona Roja

Un grupo de trabajadoras sexuales anticipó dos sitios “candidatos” a ser el escenario de la nueva “Zona Roja” después de la sanción que dio este viernes el Concejo Deliberante a la ordenanza que impulsó el oficialismo para tratar de regular la oferta y demanda de sexo en la vía pública.

Integrantes de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual junto a la Red de Personas Viviendo con VIH y distintas trabajadoras sexuales de calle adelantaron que propondrán al gobierno de Guillermo Montenegro el sector de Luro, desde Chile hasta Tierra del Fuego, o una parte de Champagnat como zonas para poder ejercer su actividad.

En el primer caso, se destacó que “existe una vereda que está ocupada por un silo (depósito de cereales)”. “Son 300 metros sin frentistas. Esta es la zona que creemos que la más indicada, por la cercanía a la antigua zona roja”, justificaron, y respecto a Champagnat indicaron que “existen varios tramos sin frentistas”.

Más allá de las intenciones de algunas trabajadoras, la palabra final la tendrá el Ejecutivo, que tiene un plazo de 45 días, desde la promulgación de la ordenanza, para definir la zona donde se habilitará el ejercicio de la prostitución, bajo determinadas condiciones que tiendan a no interferir con la vida cotidiana de los vecinos, tal como sucedió históricamente en el sector delimitado por Jara, Champagnat, Luro y la calle Belgrano, donde también había constantes denuncias por narcomenudeo.

En un comunicado que hicieron llegar a 0223, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual expresaron que aspiran a que haya una “regulación sin criminalización”. “No podemos bajo ningún punto de vista otorgarle más poder punitivo a la policía, organismo que históricamente se encargó de ejercer violencia institucional hacia las personas travestis/trans”, apuntaron en el espacio que tiene como vocera a Victoria Disalvo.

“La regulación que queremos es con derechos y no únicamente reglas. Si el gobierno municipal nos reconoce como trabajadorxs, ¿dónde están nuestros derechos laborales? ¿por qué tenemos zonas y horarios estipulados pero no contamos con una obra social? ¿por qué no podemos realizar aportes jubilatorios? ¿por qué tantas reglas y ningún derecho? ¿por qué insisten con que dejemos de trabajar, cuando nos cansamos de repetir que elegimos el trabajo sexual?”, plantearon.

Desde la entidad de la sociedad civil garantizaron la búsqueda “de acuerdos para mejorar esta ordenanza y convertirla en una herramienta en favor de los intereses de las trabajadoras sexuales”. “Seguiremos acompañando los procesos organizativos de nuestras compañeras, para que seamos las trabajadoras sexuales quienes decidamos las condiciones para ejercer nuestro trabajo. Porque somos nosotres quienes ponemos el cuerpo”, recordaron.

Si bien el proyecto no está exento de críticas, en la red valoraron la voluntad del municipio de “reconocer nuestra actividad e intenta dar una respuesta a la problemática de las zonas rojas”. “Podemos tener muchas diferencias acerca de qué tipo de regulación queremos, pero coincidimos en que el Estado debe cumplir un rol”, aclararon.

La ordenanza, entre otros aspectos, contempla la aplicación de sanciones para quienes no respeten los lugares y horarios autorizados para la actividad. Para quienes no respeten zonas y horarios habilitados, hgabrá multas de mil a cinco mil Unidades Fijas (UF) y/o arresto de 5 a 30 días. Las UF son establecidas por el Ministerio de Infraestructura bonaerense y actualmente cada una equivale a $123,40, por lo que las multas irán de $123 mil a $617 mil.