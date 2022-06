Por qué se celebra el 28 de junio el Día del Orgullo LGBTIQNB+

"¿Estamos en 2022 y todavía no se anima a salir del closet?". Obligar a alguien a contar abiertamente que es homosexual, es violencia. Estar orgulloso de ser quien sos no es tan fácil con estas cifras.

De 193 estados miembros de la ONU, 69 países criminalizan la homosexualidad. En 11 la pena máxima es la muerte. En 9 hay una pena indeterminada o cadena perpetua. Más claro: en 1 de cada 3 países es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGBTIQNB+.

A estas políticas opresoras, sumale la exposición a crímenes de odio. Según los datos de Transgender Europa, entre 2008 y 2020 murieron asesinadas 3.664 personas transexuales en el mundo.

Entonces si todavía no contaste abiertamente tu orientación sexual, está bien. Tu tiempo, tus reglas. Es importante que primero tengas la contención que necesitás.

Hoy es el Día del orgullo y se conmemora no sólo para recordar que seguimos luchando por un mundo más justo e igualitario sino que celebramos todo lo logrado. Como por ejemplo que en 31 países es ley el matrimonio igualitario. 46 poseen normas que castigan la violencia por orientación sexual y en 28 permiten la adopción homoparental.

-Ahora, ¿el mundo se está volviendo gay? ¿Puede ser que esto genere que haya cada vez más homosexuales?

-No, la verdad que no. Siempre existimos, pero por la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos debíamos camuflarnos, ocultarnos. Ser gay o lesbiana no es una elección, no es algo que uno decide hacer porque está de moda. Es lo que sentimos y eso debe respetarse.

-¿Por qué hay tanta invisibilización a este colectivo?

-Existe un privilegio Hétero-Cis que pocas personas pueden percibir y no quieren perder. Por eso alzamos la voz, para tener igualdad de derechos, ya que los nuestros son vulnerados o, en algunos países, directamente inexistentes.

Hay miles de formas de vivir y expresar la sexualidad, tantas como personas hay en el mundo. Amar siempre está bien y merecemos gozar de la libertad para poder hacerlo por igual.

¿Viste? Ahora lo sabés.