El primer orgullo fue una orgía contra la policía

Por Verónica Meske y Cristian Alejandro Darouiche, especial para 0223

I:

El pasado 28 de junio se cumplieron 52 años de la revuelta de “Stonewall Inn”. Ese “día del orgullo LGBTIQ+” nos encontró nuevamente en un contexto adverso y plagado de escollos para la celebración colectiva y la fiesta, eventos característicos que nos han reunido a través del tiempo, y que hemos tramado entre y por las diferencias como posibilidad de vida y resistencia. Cierto es que los tiempos en el sur son otros, que tenemos historias, momentos y maneras propias del encuentro. A nosotrxs hoy este contexto nos encuentra en la pregunta rabiosa: ¿dónde está Tehuel? Lo último que se sabe de él es que salió de su casa el 11 de marzo para asistir a un encuentro, bajo la promesa de una propuesta laboral. Hay dos detenidos que no quieren hablar ni dar información. El Estado sigue sin activar los recursos para su búsqueda. Nuestro deseo colectivo acá y hoy es la aparición de Tehuel.

II:

La imposibilidad e ilegitimidad de los encuentros, la represión y el castigo a los deseos y existencias, no son novedad ni han perdido vigencia en nuestras historias, en mayor o menor medida, compartidas. Por eso seguimos preguntándonos y buscándonos en el legado político y afectivo de esta revuelta, que se tradujo en una experiencia global en la agenda de celebraciones de nuestro hacer comunidad.

A nosotrxs, quienes escribimos, nos gusta imaginar y narrarnos la revuelta de “Stonewall” como “una orgía contra la policía”. Pero no se espante ni entusiasme queridx lectorx, no prometemos aquí dar detalles inmorales -donde sea que usted ponga el límite entre lo que puede y no puede mostrarse públicamente-, ni descripciones libidinosas de lo que sí podemos disfrutar al encontrarnos, aún a pesar de tanto empeño estructural, histórica y globalmente dispuesto en contra de la mínima subsistencia de quien resiste al filo de la norma. Decimos “orgía” para nombrar prácticas grupales prohibidas, impulsadas por el deseo implacable de existir y resistir.

