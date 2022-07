"Si Messi": el Dibu Martínez compartió el chat de la Selección y se volvió viral por la risa de la Pulga

Si hay algo altamente positivo que consiguió Lionel Scaloni con la Selección Argentina, además de los dos últimos títulos, fue la conformación de un grupo unido que hacía rato que no se veía en el conjunto nacional. Todas las semanas, los integrantes del seleccionado compartes fotos, historias o se comentan las publicaciones de sus compañeros a pesar de que cada uno este en su club. Esta vez, una captura del chat del grupo de WhatsApp de la Selección, compartida por el marplatense el Dibu Martínez, se volvió viral en redes por un mensaje particular de Lionel Messi.



El arquero del Aston Villa publicó en su Instagram una parte del chat del grupo que comparte con la selección. Si bien no se puede observar bien quienes están dentro y de que estaban hablando, si muestra que Leandro Paredes lo elimina del chat grupal. "Eso no se hace", escribió el marplatense con emojis de risa y etiquetando al ex mediocampista de Boca.



No se sabe bien el motivo por el cual Paredes echó a Martínez del grupo, pero aparentemente parecía ser por una broma que el arquero le hizo al 5 de la Selección. Todos los integrantes se estaban riendo de la situación, como el Tucu Correa o el Huevo Acuña, pero una risa particular se volvió furor en redes sociales.

El chat de WhatsApp de la Selección que compartió el Dibu Martínez en su Instagram

"Jajajaja jajaja", escribió Lionel Messi en el grupo de WhatsApp y se convirtió tendencia en Twitter por la forma en la que se ríe el '10'. "Si Messi se ríe separado y en minúsculas automáticamente yo soy un pelotu... por reírme todo junto y en mayúsculas", "Si Messi se ríe 'Jajajaja jajaja' de ahora en adelante todos nos reímos así ¿Entendido?", "Si Messi se ríe así, por que no reirse así", "Si Messi se rie con una pausa yo me rio con una pausa..."Dios necesito urgente saber si Messi usa el sticker de 'Messirve'"", fueron algunos de los comentarios más virales.