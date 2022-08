Habló el papá de Camila Homs: “Rodrigo De Paul tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial”

Horacio Homs, padre de Camila, rompió el silencio esta tarde en intrusos y se refirió a la situación actual de Rodrigo De Paul y a la exposición que está teniendo en los medios por su relación con Tini Stoessel.



“A ningún padre le gusta ver sufrir a un hijo, esa es la realidad, pero son cosas que pasan y no tengo dudas que Camila va a salir adelante”, comenzó el empresario.



También se refirió a la última nota que brindó el futbolista del Atlético de Madrid en América Noticias la semana pasada: “Me sorprendió, pero hay que comprenderlo a él también. Rodrigo es muy buen chico, está solo en Europa y tuvo muchas emociones juntas. Creo que también hay que ponerse en el lugar de él: tuvo la Selección, fama, buena posición económica... Fueron muchas cosas de repente y creo que lo desbordó demasiado. No entendí la nota, pero cada uno hace lo que quiere y le parece mejor”.



El padre de Camila Homs descartó la versión que circuló semanas atrás sobre la posibilidad de que que De Paul se pierda el mundial debido a la situación judicial que atraviesa. “Rodrigo tiene que dejarse de joder y pensar en el Mundial. Tiene que bajar su exposición”, expresó. “Ni a mí ni a Camila se nos pasaría por la cabeza hacer una demanda o una denuncia penal para dejarlo afuera de ese certamen que es tan importante para él. Va a jugar el Mundial y la va a romper, como lo viene haciendo hasta ahora”, aclaró.



Don Horacio habló también sobre los rumores que indicaban una superposición de fechas entre la separación de su hija y el comienzo del noviazgo entre De Paul y Tini: “De eso no voy a hablar, eso lo tiene que decir mi hija. Yo no sé de fechas y nunca le pregunté a Camila, con ella ese tema no lo hablé. No me gusta meterme en cosas que le hacen mal a ella”. Pero agregó: “Hasta enero yo pensaba que estaba todo bien, no pensé que era tan grave el asunto (...) Me sorprendió que rehiciera su vida tan rápido, pero cada uno hace las cosas como le parece”.



Siguiendo la línea, Homs se refirió al mal momento que atravesó Camila durante la separación “Es una separación, tiene dos hijos chiquititos y estaba muy enamorada de Rodrigo. Fue un golpe terrible para ella cuando Rodrigo tomó la decisión de separarse”. Pero también aseguró que ambos mantienen un "diálogo cordial" por los hijos que tienen en común.



“Camila está bien y solucionando los problemas con Rodrigo, que eso es lo principal. Se dijeron muchas cosas, muchos inventos. Rodrigo no es un ogro, se hace cargo de todos los gastos. Él está presente y es un excelente padre (...) Lo único que está haciendo Camila es asegurarse el futuro de sus hijos”, cerró.