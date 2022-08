Superluna de Esturión: cuándo y dónde se podrá ver este evento astronómico

La última Superluna de 2022 tendrá lugar este jueves y viernes donde el satélite natural de la Tierra se verá más grande y brillante por la cercanía que tendrá con nuestro planeta.



La Superluna de Esturión será el cuarto fenómeno de este año. La misma podrá visualizarse en Argentina a partir de las 23:36 de este jueves, aunque los especialistas indican que su mayor tamaño se verá el viernes 12 de agosto.



No es necesario utilizar objetos de protección para observarla, ya que no tiene ningún efecto secundario su apreciación, no así como el eclipse solar que si es necesario.

La Superluna de Esturión se llama así por la época en donde más se pescan esturiones en Estados Unidos y Canadá

Según la información brindada por la NASA, una superluna se produce cuando suEl punto de la órbita más cercano a nuestro planeta se conoce comoy suele quedar aproximadamente a unos 363.300 kilómetros de la Tierra.La Superluna de Esturión fue llamada así porque durante el octavo mes del año, en el lago Champlain, entre Estados Unidos y Canadá, se realizaban las pescas más exitosas de esturiones.