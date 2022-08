Francisco Cerro: "De ninguna manera me voy, me quedo hasta el final, vamos a salir”

El mediocampista de Aldosivi, Francisco Cerro , propietario de uno de los automóviles incendiados tras la derrota con Godoy Cruz de Mendoza, garantizó su continuidad "hasta el final" de su contrato. "Es un hecho lamentable, claramente estamos afectados", expresó.

"De ninguna manera me voy, me quedo hasta el final. Esto, lejos de desanimarse, genera todo lo contrario. Es un hecho lamentable, lógicamente que estamos afectados, pero tenemos en claro que son una minoría violenta que nada tiene que ver con el sentimiento del hincha genuino del club", afirmó en el regreso del plantel a Buenos Aires, antes de abordar un micro rumbo a Mar del Plata y luego de las versiones iniciales de que él y el arquero José Devecchi querían rescindir el vínculo con el club. Esto también fue desmentido por Hernán Tillous, manager de Aldosivi.

Tras dos caídas consecutivas y tres en los últimos cuatro encuentros de la Liga Profesional, el "Tiburón" ocupa el penúltimo lugar de la tabla de promedios, lo que implicaría su descenso a la segunda división al final de la temporada. Cerro, de 34 años, con vínculo vigente hasta el próximo 31 de diciembre, opinó que el hecho de violencia "no soluciona nada" en el presente deportivo del equipo. "Necesitamos tranquilidad para trabajar y esto genera todo lo contrario, pero confiamos mucho en nosotros y vamos a salir", aseguró.

El volante central exVélez manifestó: "Tenemos bien en claro que son parte de una minoría violenta que nada tiene que ver con el sentimiento del hincha genuino del club, que nos apoya en todo momento".

Con varios años en el fútbol, el experimentado Cerro se mostró sorprendido por la gravedad de la agresión y pidió tranquilidad: "Nunca me pasó, no creo que haya antecedentes de autos prendidos fuego así en el fútbol. Lamentamos lo ocurrido, no es la solución a nada y en este momento lo que necesitamos en este momento es tranquilidad, y esto lejos está de generar ese clima. De esto se sale con trabajo, necesitamos trabajar tranquilos. Falta mucho todavía, confiamos muchísimo en nosotros, es una situación difícil pero vamos a salir, no tengo dudas de eso"

Los otros automóviles vandalizados pertenecen a los jugadores José Devecchi, Javier Iritier y Braian "Chaco" Martínez y al ayudante técnico, Lucas Rodríguez Pagano.