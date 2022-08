Exploraciones sobre la obra de Pablo Capanna

Exploraciones, el libro gestado y pensado por Matías Carnevale, cumple una doble función y ambas vienen a llenar un vacío. El libro consta de una serie de trabajos de investigadores académicos que reexaminan la obra del profesor Pablo Capanna.

Pablo Capanna se dedicó a la divulgación científica y filosófica. Cuenta con más de diez obras que van desde biografías y análisis, hasta cine, filosofía y, por supuesto, ciencia ficción.

Teniendo en cuenta la trayectoria del autor de El sentido de la ciencia ficción, Carnevale sostiene que “Estaba faltando material crítico sobre su obra. Lo único que había como antecedente era el libro Conversaciones con Pablo Capanna, de Marcelo Acevedo. Pablo era muy importante para muchos que habían pasado por la universidad, y muchos se lo recuerdan aún hoy en las redes sociales. Entonces me pareció interesante que gente de la academia se metiera con su obra”.

Se celebra la obra del profesor Pablo Capanna en el nuevo libro Exploraciones.

-Capanna ha transitado por muchos temas (historia de la ciencia, de la tecnología, de las ideas, literatura y filosofía) y en todos siempre es muy esclarecedor y deja esa inquietud para seguir pensando. ¿Cuál creés que es el denominador común en el tratamiento de esos temas que hagan que se identifiquen con él?

- Yo veo un sentido del humor subyacente sobre todo lo que está tratando. No se toma demasiado en serio todo, sin llegar a la sorna o a esa distancia que sea un desprecio por el tema que trata. Lo primero es el interés personal y una pasión lectora que lo ha llevado a escribir sobre eso. Yo destaco ese sentido del humor muy afinado, algo muy personal de él. Fijate que definió a la presentación en la Biblioteca Nacional como una mezcla de “fiestita de cumpleaños con un evento académico”. Y es cierto, siempre te quedás con algunas definiciones para pensar. Además tiene una forma de escribir que es amena con el lector. Una forma de tratar temas históricos o personajes olvidados, de presentarlos al público que no conocía ni es del tema. Realmente es fácil de recordar y didáctico.

- Recuerdo cuando presentamos Natura, acá en Mar del Plata, yo le decía que él nunca dejaba de ser profesor y eso era muy bueno…

- Es así, la facilidad que tiene para comunicar y dejar la pregunta planteada es poderosa. Es comunicador nato.

- ¿Lo leés como alguien esperanzador en sus textos?

- Uno de sus últimos textos es sobre la historia de las utopías (Aspiraciones), creo que se puede ver como esperanzador. Él ha pasado por algunas tragedias personales y sin embargo sigue escribiendo, trabajando. Sí, creo que hay algo esperanzador en él. Hay una especie de humanismo cristiano de su parte que pone cierto grado de esperanza en lo que ha hecho. Aunque nunca dejó de ser crítico en los temas.

Según Carnevale, todos los invitados aceptaron inmediatamente participar del libro. Capanna ha ayudado a mucha gente durante su extensa carrera, desde pasar material difícil de conseguir, ayudando en sus tesis o haciendo comentarios a textos académicos o de ficción. Él mismo lo dijo alguna vez: “Yo todo los días hago amigos”. Y esta fue una buena ocasión para devolverle tanta generosidad y humildad. “Los que no pudieron estar por cuestiones de tiempo ya están esperando una segunda edición para sumarse”, asegura el coordinador.

-¿Había reconocimiento académico anterior a este libro?

- No había nada sobre él. Ha pasado por algún otro reconocimiento anterior, pero en lo personal, nada tan contundente sobre su obra como este. No mucho más. No recuerdo intenciones de universidades tampoco para desarrollarlo. Él siempre fue una especie de investigador independiente que ha alternado entre el periodismo, la escritura académica, la los libros y talleres de lecturas. Por eso pensé en esa figura que “celebra la obra de un profesor en vida”. Y para eso convoqué a estos académicos, para que comenten su obra.

El homenaje es sumamente merecido. Pablo Cappana supo trascender aquella etiqueta de la ciencia ficción que se le puso en su momento. Este libro en particular, Exploraciones: ensayos en torno a Pablo Capanna (Editorial UNQ – 2022), provocará que nuevas generaciones participen del pensamiento de este gran pionero y divulgador de la ciencia. Pablo Capanna, “un imprescindible”, como lo llamo el propio Diego Golombek en la presentación realizada en la Biblioteca Nacional. Presentación académica, pero con mucho color de fiesta de cumpleaños.