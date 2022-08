¿Querés pintar tu casa? Hay nuevas opciones para renovar tus ambientes y gastar menos

Falta muy poco para llegar a septiembre, el mes que da inicio a la “temporada” de pinturas y muchos marplatenses comienzan a idear como renovar los distintos ambientes del hogar y no gastar muchos pesos.

A la hora de elegir la pintura adecuada, nos encontramos con un amplio universo de opciones con distintas marcas y calidades, por lo que es importante estar asesorado por especialistas para comprar el mejor producto. “Además de las tradicionales marcas de pinturas, la realidad es que siempre salen nuevos productos y hay que estar bien informados. En nuestras 17 sucursales contamos con marcas líderes como Alba, Cetol, revestimiento Revear o Emapi que son numero 1 en impermeabilizaciones; y además contamos con nuestra exclusiva marca de pinturas Denver, que son más económicas y ofrecen un gran poder cubritivo y de calidad. Sin duda que están a la altura de las marcas líderes y obviamente a mejores precios”, explicó a 0223, Ariel Juárez, encargado de la parte técnica de pinturerías Ámbito.

Según explicó el especialista, la línea Denver ofrece las opciones de látex con poliuretano, de gran poder cubritivo, y excelente nivelación, tanto para interior como exterior; Denver interior/exterior anti-hongos; Denver látex Premium interior lavable, de excelente poder cubritivo y el último lanzamiento con Denver pintura especial para placas de yeso.

Si hay dudas acerca de cuál es el mejor color o tipo de producto a utilizar, desde Ámbito ofrecen un servicio de atención al cliente. "Hay un equipo de venta capacitado que hace que los clientes se sientan más tranquilos a la hora de armar un esquema de pintado para cada superficie tanto en hogar, obra, e industria. Contamos con asesoramiento en obra sin cargo y estamos constantemente capacitando a pintores y gremios de la construcción”, remarcó Juárez.

Otra opción para renovar los espacios de la casa son los revestimientos texturados de la línea Revear, que sirven tanto para interior o exterior, con gran poder cubritivo y calidad y de fácil mano de obra: “Con el producto podemos lograr distintas texturas travertino o rulato. Con estos productos nos ahorramos de hacer un revoque fino ya que se pueden aplicar sobre un grueso y son super decorativos por sus terminaciones de usos interior como exterior”, destacó.

Si en la casa abundan las maderas, una opción amigable con el medio ambiente y que no produce olor son los esmaltes al agua, que pueden usarse tanto como en la madera, hierro o chapa galvanizada. “Estas pinturas evolucionaron y son sin olor y cualquier persona puede usarlas. Es saludable porque no tiene solvente y seca rápido. Sin duda que es una opción novedosa y fácil de usar. Y el costo no incide porque ya al no utilizar aguarrás o algún otro solvente, hace que no haya diferencia de precios con el esmalte tradicional”, valoraron desde la pinturería.

“Nuestras pinturas pueden transformar su hogar como siempre lo soñaron con colores vivos que inspiran y dan vida a los ambientes, creando un mundo personalizado que diferencian cada espacio, como así también con colores clásicos que hacen sentir bienestar y confort a los ambientes o los colores pasteles y blancos naturales, que son ideales para generar una atmósfera serena y confortable. No hay nada más lindo que dar calor y alegría a cada espacio, hogar y lugar de nuestra hermosa ciudad”, completó el especialista.

Pinturerías Ámbito atiende en 17 sucursales en Mar del Plata y la zona y posee además otros canales de venta online. Para más información, ingresar al sitio web, comunicarse por whatsapp o email a ventasonline@pintureriasambito.com.