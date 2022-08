Furor por el nuevo videoclip de Bad Bunny y sus referencias a históricos memes de internet

Bad Bunny lanzó este lunes el videoclip de Neverita, canción perteneciente a su último álbum "Un Verano Sin Ti" y sorprendió a todos sus fans por las referencias incluidas.



Una de las cosas que más llamó la atención es el homenaje que le hizo el Conejo Malo al memorable clip de Elvis Crespo "Suavemente". El mismo cantante recalcó que su obra fue "en honor al mejor video de todos los tiempos".



El trapero, además de copiar la vestimenta de Crespo, replicó todos los pasos acompañado de una calidad de video similar a la que se encontraba en los años 90. Justamente por eso, el clip de Benito no está disponible en HD, dado que la calidad que posee es de 480p.





Además de su tributo al cantante de merengue, Bad Bunny incluyó distintas referencias a memes históricos de internet.



Uno de ellos fue el niño viral de lentes que baila en un boliche con música electrónica de fondo. Como hizo con Elvis Crespo, además de copiar su outfit, replicó el baile del nene viral.



El artista estuvo acompañado por una bailarina que también reprodujo un meme muy reconocido en internet. Se trata del Vine de la chica con lentes y brackets que se da vuelta a bailar "Take on Me".