Falleció la cantante y actriz Olivia Newton-John a los 73 años

La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John falleció este lunes por la mañana a sus 73 años luego de una larga lucha contra el cáncer.



Su esposo, John Easterling, lo anunció a través de sus redes sociales. "Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer", comunicó.



A Olivia le diagnosticaron cáncer de mama en 1992, pero entró en remisión y volvió en 2013. Volvió a entrar en remisión y la enfermedad volvió a aparecer en 2017.



Tras la muerte de la artista, su esposo pidió que en su memoria se siga apoyando a las ONG que ayudan a terminar con dicha enfermedad. "En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation", escribió Easterling.



La actriz fue reconocida por un gran papel en la película Grease, la cual protagonizó con John Travolta en 1978. Su papel como Sandy fue icónico, al igual que varias canciones de la película, You're the One that I Want, Summer Nights y Hopefully Devoted to You.



La película impulsó la carrera de Olivia y continuó con otros films como Xanadu.



Por el lado de su carrera musical, el mayor éxito de Olivia fue Physical, en 1981, que se mantuvo en el número 1 durante 10 semanas, rompiendo todos los récords en los años '80.



Olivia Newton-John solía mantener un perfil bajo en los medios, pero solía reaparecer para concientizar sobre el cáncer. Hace unos años, la artista contó que sentía que "algo no estaba bien". "Me hice una mamografía. La mamografía fue benigna y me hicieron una biopsia con aguja que también fue benigna... No digo esto para asustar a las mujeres, pero deben confiar en sus instintos", contó.



“No sé por qué, pero sospechaba del primer diagnóstico y reservé una cita con el médico. Más tarde, en 1992, descubrieron que tenía cáncer de mama. Todo esto fue abrumador. Fue un sentimiento de pavor, terror, lo desconocido. Pero tomé la decisión de estar bien. Tenía que creer que iba a estar bien, que mi hija (Chloe Lattanzi) era lo más importante en mi vida y que yo estaría bien para ella", confesó.